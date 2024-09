- Elle a publié une photo délicieuse pour fêter son anniversaire.

Le 1er septembre, la célèbre entertainer Zendaya a fêté son 28ème anniversaire. Peu après, elle a publié sur Instagram pour exprimer sa gratitude pour les messages d'anniversaire, s'adressant à ses presque 182 millions d'abonnés. Elle a partagé quelques mots touchants et une photo nostalgique.

Sur la photo, une jeune et joyeuse Zendaya pose pour l'appareil photo, affichant un sourire et levant un doigt tout en portant une robe fleurie. Elle a légende le post : "Passe par ici pour exprimer ma gratitude pour tous les doux messages d'anniversaire, ça compte vraiment... À la santé de mes 28 ans !" Elle a signé avec un émoji cœur et ses initiales.

Salutations de célébrités

Parmi les bienveillants, on comptait des stars comme l'actrice Olivia Munn (44), qui a laissé un commentaire "Joyeux anniversaire". L'actrice Holly Robinson Peete (59) a marqué l'occasion avec des gâteaux numériques sous forme d'emojis, et le mannequin Karlie Kloss (32) a répondu avec un "HBD" ("Joyeux anniversaire") au post de Zendaya.

Il semble que Zendaya ait célébré son anniversaire avec sa mère, la célèbre créatrice de bijoux Claire Stoermer, et son partenaire, Tom Holland (28), connu pour son rôle dans les films "Spider-Man". Le couple a été aperçu ensemble en Californie peu avant son anniversaire, comme le suggère les photos publiées dans le magazine américain "People". Ils sont ensemble depuis 2021 et ont généralement protégé leur vie privée.

Après avoir partagé son post touchant et des émojis de gâteaux numériques, Holly Robinson Peete a répondu avec plus d'émojis de gâteaux pour célébrer l'anniversaire de Zendaya. Au milieu de toutes les célébrations en ligne, Zendaya a décidé de préserver ce moment spécial avec une photo de sa célébration d'anniversaire, se remémorant la joie et l'amour qui l'entouraient ce jour-là.

