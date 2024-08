- Elle a obtenu sa qualification pour les Jeux Olympiques de 2012 grâce à cette méthode.

À la suite du décès de la reine Élisabeth II (1926-2022), un livre intitulé "Un voyage parmi les reines" de Craig Brown est prévu pour sortie le 1er octobre 2024. Le "Daily Mail" britannique a déjà publié des extraits, révélant des histoires intrigantes de la vie de la reine, comme son apparition surprise aux Jeux olympiques de Londres 2012 aux côtés de Daniel Craig (56), célèbre pour son rôle de James Bond. Dans une scène mise en scène, la monarque a surpris tout le monde en participant à un saut en hélicoptère, bien que ce soit son doublure qui ait effettivement sauté.

La reine a donné son feu vert au projet sous certaines conditions

Selon les rapports, le réalisateur Danny Boyle (67) a rencontré la reine au palais de Buckingham avant le tournage de la cérémonie. Famous pour ses travaux sur "Trainspotting" et "Slumdog Millionaire", Boyle a dirigé à la fois la cérémonie et le clip mettant en scène la reine. During their meeting, Boyle and his team consulted with Angela Kelly, the Queen's personal dressmaker, about what the stunt double should wear.

Angela Kelly then proposed a suggestion to her superior. Would the Queen herself partake in the spectacle? To everyone's surprise, the Queen agreed, but only under one condition. She wanted to utter the line, "Good evening, Mr. Bond" in the film, a request that was granted. In the clip, she can be seen dressed in a vibrant pink ensemble.

Le film "The Spy Who Loved Me" a inspiré l'idée de la cascade de la reine

Le livre de Craig Brown éclaire également sur le film Bond qui a inspiré la cascade de la reine. Il ne s'agit pas de n'importe quel film mettant en scène Daniel Craig (56), mais plutôt du film de 1977 "The Spy Who Loved Me" avec Roger Moore (1927-2017). Dans ce film, l'agent 007 de Moore dégringole d'une falaise et déploie un parachute aux couleurs de l'Union Jack. Les parachutes de la reine et de Bond dans la vidéo olympique ont été inspirés du même design.

Dans un retournement intéressant, le clip mettant en scène Daniel Craig n'est pas la seule fois où la reine a partagé l'écran avec une figure britannique célèbre. During her 70th jubilee celebration in 2022, she was seen chatting with Paddington Bear, the beloved children's book character. In a heartwarming video, the Queen shared her fondness for marmalade sandwiches with Paddington, a bond that resonated with viewers worldwide.

I'm not expected to participate in the stunt during the Olympic opening ceremony, as it will be my stunt double jumping from the helicopter. Despite this, I'm not going to shy away from uttering the line, "Good evening, Mr. Bond," as I requested.

Lire aussi: