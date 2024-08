Cora Schumacher Cherche un Nouveau Départ

- Elle a l'intention de revenir à son ancien nom de famille du mariage

Lors de son apparition sur RTL+ suite à cette année de Dschungelcamp, Cora Schumacher, âgée de 47 ans, a choqué les téléspectateurs en étant présentée comme Cora Brinkmann. Il semble que Schumacher, dont le nom de naissance est Cora-Caroline Brinkmann, envisage de revenir à son nom de jeune fille.

Lorsque lui a été demandé si elle avait officiellement changé son nom en Brinkmann, Cora Schumacher a répondu : "Pas encore, mais je compte m'inscrire pour le prochain Dschungelcamp sous le nom de Caroline Brinkmann."

Olivia Jones (54), la présentatrice et animatrice de l'émission, a commenté : "On dirait que tu recommences à zéro", ce à quoi Schumacher a simplement répondu : "Quelque chose comme ça." Schumacher a exprimé son désir de commencer une nouvelle vie, a-t-elle révélé. Elle a également exprimé son souhait de participer à nouveau à Dschungelcamp, mais cette fois-ci en étant "en bonne santé, heureuse et insouciante, comme l'ancienne Caroline."

Cora Schumacher avait rejoint "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sur RTL en janvier, mais avait quitté le camp de son propre chef au troisième jour en raison de problèmes de santé. Son souhait de participer à nouveau cette fois-ci "en bonne santé" pourrait faire référence à cela.

Cora Schumacher Cherche-t-elle à Se Distancier de son Ancien Mari ?

Cora Schumacher n'a pas donné de raison à sa décision de reprendre son nom de jeune fille lors de son apparition sur "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach". Cependant, elle a été impliquée dans un échange houleux avec son ancien mari sur les réseaux sociaux récemment.

Dans une interview, Schumacher a affirmé avoir appris la relation de Ralf avec Étienne grâce à son coming out public. Cependant, Ralf Schumacher a partagé des messages privés le 16 août pour contredire l'affirmation de Schumacher.

En réponse, Cora Schumacher a publié sa propre série de messages privés le 24 août, suggérant que Ralf Schumacher n'aurait peut-être pas été totally franc concernant sa relation avec Étienne dès avril 2023.

Après avoir révélé ses projets de changer son nom en Brinkmann lors d'une interview post-Dschungelcamp, Cora Schumacher s'est retrouvée dans un différend public avec son ancien mari, Ralf Schumacher, sur les réseaux sociaux.

La décision de Cora de revenir à son nom de jeune fille attise les spéculations sur ses intentions de se distancier de son mariage passé.

