- Elle a le désir de participer à "Let's Dance".

Chanteuse et ancienne candidate de "DSDS" Anna-Carina Woitschack (31 ans) sortira son nouvel album "My Time" le 16 août. Dans une interview accordée au site d'actualités spot on news, Woitschack, qui a récemment fait la couverture de Playboy, explique pourquoi "son heure" est venue, définit le succès pour elle et partage ses réflexions sur son mariage raté avec le collègue Schlager Stefan Mross (48 ans) et son désir de participer à "Let's Dance".

Pourquoi était-il crucial que tous les morceaux de votre album soient "indéniablement optimistes"?

Anna-Carina Woitschack : Je voulais créer un album qui motive et apporte de la joie aux auditeurs. La musique a le pouvoir d'évoquer des émotions et de modifier l'humeur. En période difficile, je voulais offrir quelque chose d'encourageant et motivant.

Pourquoi sentez-vous que "votre heure" est enfin venue, comme le suggère le titre de l'album?

Woitschack : Au cours des dernières années, j'ai appris beaucoup sur moi-même et j'ai grandi. Maintenant, je me sens prête à exprimer mes expériences et à les partager avec mes fans via ma musique, ce qui exprime de l'assurance et de la clarté, impliquant "c'est mon moment". C'est "My Time".

Woitschack : Autrefois, je réfléchissais trop aux situations et laissais les opinions des autres m'influencer. Cela m'empêchait parfois de suivre le chemin que je désirais. Maintenant, je me fie plus à mes instincts et prends des décisions qui résonnent en moi. Cette nouvelle indépendance renforce ma confiance. Une chanson qui reflète ce thème est "Just The Way I Am". Lors de concerts, de nombreuses femmes viennent me voir après le spectacle et me disent que cette chanson résonne en elles et qu'elles se sentent liées aux paroles. Cette connexion en tant qu'artiste avec mon public est un don inestimable.

Woitschack : Bien que je sois ravie des positions dans les classements, le succès va au-delà de cela. Il s'agit de toucher les gens avec ma musique et de recevoir des retours positifs. Je suis comblée lorsque je vois que mes chansons apportent de la joie et inspirent les autres. Je suis profondément reconnaissante pour cela.

Woitschack : Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie de me concentrer sur les aspects positifs et de tirer le meilleur parti de la situation. Le processus de guérison est en cours, et avoir des amis et des proches qui me soutiennent aide dans cette transformation. Je m'investis dans la construction de mon futur et ma musique.

Qu'avez-vous appris de tout cela, et abordez-vous votre vie privée différemment maintenant?

Woitschack : J'ai appris à être plus consciente de ma vie privée et à choisir quels aspects je souhaite partager avec le public.

Woitschack : Il existe des stéréotypes négatifs dans tous les domaines, y compris le Schlager. J'aimerais être vue comme une artiste authentique et versatile qui vit pour la passion et la croissance personnelle.

Pour novembre, vous avez annoncé votre premier concert solo. Pourquoi cela se produit-il maintenant, et pourquoi avez-vous choisi Dessau comme lieu?

Woitschack : Cela me semblait être le moment parfait. Je suis impatiente de commencer ce voyage. Dessau a une valeur sentimentale pour moi en tant que ville natale, et j'attends avec impatience cet événement, car cela me donne l'impression d'un match à domicile.

Depuis que "DSDS" est maintenant entré dans sa 21e saison, que pensez-vous de sa pérennité? Avez-vous déjà envisagé d'y retourner en tant que juge, comme Beatrice Egli?

Woitschack : Je pense que "DSDS" continue d'offrir aux gens une voie pour poursuivre leurs rêves. Ma participation à des saisons futures reste une possibilité intéressante, mais je reconnais que Beatrice est une personne exceptionnelle qui excelle dans son rôle.

Depuis votre participation à "The Traitors" l'année dernière, vos perceptions publiques ont-elles changé?

Woitschack : Absolument. Beaucoup de gens m'ont rediscovered grâce à l'émission et m'ont donné des retours positifs. C'était une expérience enrichissante qui m'a appris l'importance de faire confiance à moi-même et à mon intuition.

Qu'avez-vous retiré de l'émission, et quel conseil pouvez-vous donner aux candidats de la saison 2?

Woitschack : J'ai développé une meilleure compréhension de la confiance en soi et de l'intuition. Mon conseil pour les futurs candidats serait de rester authentique, d'écouter leur voix intérieure et de profiter du voyage. C'est une expérience inoubliable qui peut offrir des aperçus précieux sur soi-même.

Vous avez précédemment collaboré avec René Casselly dans le Fernsehgarten, et dans une interview, vous avez laissé entendre votre désir de participer à "Let's Dance". Pourquoi cette émission vous attire-t-elle tant, et avec qui préféreriez-vous danser?

J'aime la chanson "Let's Dance" de Woitschack parce que c'est un mélange de musique, de mouvement corporel et d'émotions. Danser est un moyen fantastique de s'exprimer. Il est difficile de désigner qui je préférerais danser, mais je pense que ce serait excitant de danser avec un pro comme Massimo Sinató. Il a une aura qui irradie la positivité.

À quelle émission de télévision sauteriez-vous sur l'occasion de participer?

En toute honnêteté, je reçois souvent des invitations intéressantes pour des émissions de télévision. En collaboration avec mon équipe, nous évaluons toujours si cela convient ou non. En général, je suis assez ouverte aux nouveaux formats et propositions. Spontanément, je dirais "The Masked Singer". L'émission est innovante et amusante. Imaginez l'excitation de faire une apparition mystère et de surprendre le public !

Pourquoi croyez-vous que la musique peut être thérapeutique en période difficile ?

Woitschack : La musique a un pouvoir guérisseur qui peut nous remonter le moral et nous aider à surmonter les épreuves. Elle peut servir de refuge rassurant, nous permettant d'exprimer nos sentiments et nos émotions.

De quelle manière le succès de votre musique vous a-t-il aidé à surmonter des défis personnels ?

Woitschack : Les retours positifs et le soutien de mes fans m'ont donné de la force pendant les moments difficiles. Savoir que ma musique résonne chez les autres m'a apporté un immense réconfort et m'a encouragé à surmonter les obstacles.

Lire aussi: