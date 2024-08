- Elle a joué un rôle crucial dans son salut: lui et Diane.

Reinhold Messner approche un événement important : le célèbre alpiniste va atteindre ses 80 ans le 17 septembre. "C'est un sacré chiffre," déclare Messner dans un entretien avec le magazine "Bunte". Il ne se sent pas de son âge, attribuant cela à la femme qui se tient à ses côtés. Depuis mai 2021, il est marié à Diane (43) pour la troisième fois. Elle est sa "fontaine de jouvence", s'enthousiasme Messner. "Nous sommes comme une corde d'amour en escalade, pour la première fois, je me sens soutenu."

Diane l'a soutenu pendant une période difficile : après sa rupture avec son ancienne épouse Sabine Stehle, avec qui il a trois enfants. Lorsque Diane l'a rencontré, il était "ébranlé et choqué", comme le confie la quadragénaire à "Bunte". "Pas détruit, mais ébranlé, déséquilibré, farouche et blessé", ajoute-t-elle. "Il ne comprenait pas la raison de la rupture. Pourquoi maintenant à 74 ans ? Maintenant qu'il avait du temps pour la famille. Il faisait des cauchemars à l'époque." Cependant, les choses ont changé : "Reinhold dort paisiblement à mes côtés", explique Diane Messner.

"Il a fallu du temps", reconnaît Reinhold Messner. Il s'est senti "jeté" et n'a pas compris la rupture. "Je n'ai pas compris comment cela devait continuer." Il reconnaît également ses erreurs : "Bien sûr, je n'étais pas toujours là - expéditions, entraînement, conférences. Mais j'ai essayé pendant des années de tout donner à elle et à nos enfants." Avec le recul, il admet qu'ils manquaient de temps et de communication en commun, "une erreur des deux côtés, jusqu'à ce que seul le silence reste."

Mais c'est différent avec sa nouvelle compagne : "En dépit de l'écart d'âge, que nous ne remarquons pas, nous avons un langage commun", déclare le septuagénaire. "Diane me motive." La quadragénaire ajoute : "Nous sommes au même niveau. Et nous parlons de tout. Nous restons silencieux seulement sur la montagne."

Diane m'a sauvé

Reinhold Messner a annoncé sa rupture avec sa deuxième épouse en août 2019. Ils avaient passé de nombreuses années ensemble et s'étaient mariés en 2009. Quelques années plus tard, l'alpiniste extrême a déclaré publiquement que sa relation avec ses enfants avait été tendue depuis la rupture. Il y avait un différend concernant les questions d'héritage, Messner déclarant qu'il avait déjà légué sa fortune à ses enfants avant la rupture.

Il n'est pas amer, however : "Je ne veux pas passer le reste de ma vie dans des salles d'audience. La blessure est toujours douloureuse, mais elle ne saigne plus. Seule la cicatrice est douloureuse maintenant", déclare l'alpiniste. Il comprend maintenant que la douleur de la rupture familiale avait également un côté positif : c'est seulement grâce à elle qu'il a rencontré Diane. Elle l'a "sauvé" quand il s'était déjà résigné à "passer le reste de sa vie seul".

Reinhold Messner a attribué à Diane d'avoir ramené de la couleur dans sa vie, déclarant : "Avec elle à mes côtés, je vois le monde dans une perspective plus colorée qu'avant." De même, il apprécie son énergie juvénile, déclarant : "Sa vivacité est comme une éclaboussure de peinture colorée sur ma toile grise, rendant mon monde plus vivant et excitant."

