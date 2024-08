- Elle a embrassé la tranquillité de la maturité dans sa vie.

Comme certaines personnes peuvent voir le vieillissement avec appréhension, Oprah Winfrey (70 ans) le considère avec sérénité : "Ça procure une sensation de compréhension que le temps est limité. Et j'ai fait la paix avec cette réalisation," a-t-elle confié à l'animateur américain Al Roker (70 ans) lors de leur entretien dans l'émission "Today". "Ça instille un sentiment d'urgence de vivre la vie à fond."

La célèbre animatrice de talk-show a rejoint Roker, qui fêtait son 70ème anniversaire dans l'émission, pour discuter du vieillissement et des enseignements qu'ils ont tirés de leur vie.

"Il est temps de continuer à avancer"

Après une intervention chirurgicale au genou en 2021, Winfrey a pris conscience de sa propre mortalité, mais a également réalisé qu'elle avait encore des années à savourer. "Je perdais progressivement de la force au point où il m'était difficile de descendre deux marches pour entrer dans ma voiture. Vous savez ce genre de douleur," a-t-elle raconté à Roker, qui a également subi deux interventions chirurgicales au genou. "Lorsque j'ai consulté l'orthopédiste et que j'ai demandé : 'Est-il temps ?', le médecin a répondu : 'Il est temps de continuer à avancer. Si vous aimez courir, alors c'est le moment.'"

En repensant à cette expérience, elle reconnaît : "C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ça m'a donné une nouvelle chance d'habiter mon corps d'une manière que je n'avais pas pu faire depuis des années en raison de mon poids, qui aggravait mes problèmes de genou. À mon poids le plus élevé, j'étais environ 107 kg."

Oprah Winfrey résume ses pensées : "Je pense que je suis devenue une version de moi-même qui est plus sage, définitivement plus forte, plus vibrante et plus consciente de soi que je ne l'ai jamais été."

