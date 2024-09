Elle a abandonné son existence aux États-Unis pour participer à des courses de chameaux aux Émirats arabes unis.

It s'étend sur environ 12 700 kilomètres (7 890 miles) de sa ville natale de Moulton à la ville saoudienne de Taif, et il ne lui reste que deux voyages à effectuer pour triompher dans la première course féminine jamais organisée au festival du prince héritier des camélidés. Cet exploit Remarkable a eu lieu en août 2023, moins d'un an après son premier monter sur un chameau.

Dees, qui avait l'habitude de monter fréquemment à cheval lorsqu'elle était enfant, n'est pas seulement une apprentie rapide, mais aussi une cavalière aguerrie. Elle a exprimé ses pensées lors d'un entretien avec CNN, déclarant : "Tout commence par une compréhension des animaux et une conscience de son propre corps. Une fois que vous avez trouvé le rythme et que vous comprenez comment l'animal se déplace et comment vous pouvez vous déplacer avec l'animal, c'est assez simple."

Pionnière

Dees a déménagé aux Émirats arabes unis (EAU) en 2017, suite à des vacances qui ont allumé son amour pour le pays. Établie à Abu Dhabi, elle concilie ses rôles de propriétaire d'entreprise, de mère et de pionnière dans son sport.

La course de chameaux, une espèce à une bosse également connue sous le nom de chameau arabe, est un passe-temps populaire dans la région depuis des siècles et continue d'être à la fois populaire et lucrative financièrement, avec des prix en millions de dollars.

Cependant, cette histoire riche a été largement dictée par les hommes jusqu'à récemment.

Dees n'est qu'une parmi de nombreuses histoires de succès à émerger du centre équestre de chameaux du désert arabe des Émirats arabes unis (ADCRC), cofondé par l'expatriée allemande Linda Krockenberger. Krockenberger, qui a déménagé aux EAU en 2015, a lutté pendant des années pour trouver un endroit où monter, avant d'être rejetée en raison de son sexe. En 2022, elle a déclaré lors d'un entretien : "Il serait préférable que vous vous habilliez comme un garçon."

Krockenberger a ouvert l'école en 2021, et elle est devenue le premier centre équestre de chameaux agréé du pays. L'ADCRC a lancé la première équipe de course de chameaux entièrement féminine des Émirats arabes unis, suscitant l'intérêt de Dees.

"Je pense qu'il y a tant de fois, en particulier autour des animaux, où les femmes sont considérées comme trop fragiles ou trop féminines pour être dans cet environnement", a déclaré Dees. "Oui, nous pouvons être plus fragiles et plus féminines, mais nous pouvons aussi être très fortes et très courageuses et être très en forme physiquement pour monter des chameaux."

'Je ne cours pas pour gagner'

Dees a concouru à Dubaï, Abu Dhabi et en Arabie saoudite, y compris la ville antique d'AlUla, mais elle fera une pause dans les courses avec l'ADCRC pour la saison à venir.

Bien qu'il y ait généralement un intervalle d'un à deux mois entre les événements, Dees maintient une routine d'entraînement hebdomadaire rigoureuse qui se concentre sur l'endurance. Les trots progressifs se transforment en courses courtes puis longues pour développer l'endurance et s'assurer que le chameau et le cavalier sont au mieux de leur forme le jour de la course.

"Le résultat de la course dépend en grande partie de la forme et de la qualité du chameau", a expliqué Dees. "Oui, votre style de monte, votre forme et votre capacité jouent un rôle, mais même le meilleur cavalier ne gagnera pas sur un chameau moins en forme que celui d'à côté."

À son retour la saison prochaine, Dees affrontera des concurrentes comme Krockenberger, Rawan Salah du

Lire aussi: