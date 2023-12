Elina Svitolina : La star du tennis veut inspirer les Ukrainiens en ces temps "très difficiles".

"La politique sera toujours présente et, constamment, chaque jour, vous entendez de mauvaises nouvelles. C'est très dur, surtout pour les enfants et pour l'avenir. C'est pourquoi j'essaie de faire de mon mieux", a déclaré le joueur de tennis à CNN Sport.

La quatrième joueuse mondiale, âgée de 24 ans, est de retour à Londres, sa ville natale depuis quelques années. Elle revient sur son récent voyage dans son pays natal, où elle a été accueillie en héros après avoir remporté l'un des plus grands prix du tennis, les finales WTA, qui clôturent la saison.

L'une des joueuses les plus régulières du circuit au cours des deux dernières saisons, Svitolina a conclu 2018 avec le plus grand titre de sa carrière. Sa victoire sur l'ancienne championne de l'US Open, Sloane Stephens, en finale à Singapour, lui a également permis de devenir la première Ukrainienne à remporter le prestigieux tournoi.

"Il a été difficile pour l'Ukraine de se concentrer sur quelque chose de différent de la politique, mais je dis toujours que si chacun fait son propre travail à 100 %, tout le monde ira bien", ajoute-t-elle.

"J'essaie simplement de faire de mon mieux, de promouvoir le sport et c'est ce qui est le plus important pour moi.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'est intensifié le mois dernier après que les gardes-frontières russes ont intercepté et saisi trois bateaux de la marine ukrainienne au large de la Crimée le 25 novembre, l'affrontement le plus dangereux entre les deux pays depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne par la Russie en 2014.

Ce qui n'était au départ qu'un différend sur un accord commercial s'est transformé en un conflit des plus sanglants en Europe depuis les guerres de l'ex-Yougoslavie au début des années 1990.

Les troupes ukrainiennes combattent les séparatistes soutenus par la Russie dans l'est de l'Ukraine depuis 2014, bien que les hostilités aient diminué depuis la signature d'une trêve en 2015.

La droitière originaire d'Odessa décrit son retour en Ukraine après sa victoire à Singapour comme une occasion de "partager des moments heureux" avec ses compatriotes.

Son emploi du temps en Ukraine, dit-elle, était incessant : réveils quotidiens à 6h30, fin des matches à 22h ; des dizaines d'interviews avec les médias, des stages de tennis, des séances de questions-réponses. Il s'agissait d'une liste incessante d'engagements destinés à inspirer la prochaine génération.

"Ma semaine a été folle", dit Svitolina en souriant. "C'était incroyable de voir tant de visages heureux et tant de gens inspirés par ma victoire.

"Je ne pensais pas que tant de gens regardaient, soutenaient et suivaient le tennis.

"Cela m'a permis de réaliser que je pouvais compter sur la contribution de jeunes gens et, pour moi, il est très important de promouvoir le sport en Ukraine, car dans ce pays, il se passe beaucoup de choses différentes et le sport ne fait pas la une des journaux. C'est pourquoi j'essaie de faire de mon mieux, et tout ce qui est en mon pouvoir, pour promouvoir le sport et l'introduire auprès des jeunes enfants."

En février 2017, Svitolina est devenue la première Ukrainienne à entrer dans le top 10 du classement WTA. Avec 13 titres en carrière et un meilleur classement au troisième rang mondial, elle est de loin la joueuse de tennis la plus titrée de son pays.

Mais le succès n'est pas venu facilement, et c'est pourquoi elle souhaite faciliter la tâche des jeunes Ukrainiens qui rêvent de suivre ses traces.

"Il y a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de jeunes qui veulent jouer", dit-elle à propos du talent en Ukraine.

"Je pense simplement que les parents ne sont pas prêts à investir dans leur enfant, et le tennis est l'un des sports les plus chers, c'est pourquoi cela peut être très difficile.

"Je sais que mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que je commence à jouer et que je devienne professionnelle, c'est pourquoi je sais à quel point c'est difficile. J'espère que mon succès amènera des sponsors et des gens à s'impliquer, non seulement dans le tennis, mais aussi dans le sport en général.

"J'ai parlé à de nombreux athlètes ukrainiens et je sais à quel point il est difficile de devenir un athlète d'élite dans d'autres sports, c'est pourquoi j'espère que davantage de personnes investiront dans le sport en Ukraine.

Svitolina, fille de Mikhaylo Svitolin, ancien lutteur, et d'Olena Svitolina, rameuse de compétition, rêvait de devenir numéro un mondial et de remporter des tournois du Grand Chelem.

"Lorsque j'ai finalement atteint la troisième place mondiale, cela a été un grand événement en Ukraine et cela m'a donné beaucoup de confiance".

Malgré sa constance sur le circuit, Svitolina, qui a perdu beaucoup de poids avant Roland-Garros, ce qui a suscité l'inquiétude de certains membres de la communauté tennistique, n'a pas encore dépassé les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Elle a admis que son changement de physique l'avait rendue plus rapide sur le court.

Elle passera Noël en Suisse et s'entraînera en altitude pour le début de la nouvelle saison, afin d'être physiquement prête pour l'Open d'Australie à la fin du mois de janvier.

"Les grands chelems sont les objectifs d'une vie, donc ils seront toujours là", dit-elle à propos de ses ambitions pour 2019.

"J'essaie de ne pas me mettre la pression en disant que je veux gagner ce grand chelem en particulier".

