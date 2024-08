- Élimination du bétail en raison de la pénurie d'espace: de nombreux animaux sont abattus

Dans la région fortement touchée de Groß-Gerau en raison de la propagation de la Fièvre africaine porcine, environ 500 animaux ont été abattus sur deux grandes fermes porcines. Les exploitations elles-mêmes n'étaient pas infectées par la maladie, comme l'a rapporté le district vendredi. Les porcs sains ont été abattus dans un abattoir du nord de l'Allemagne pour faire de la place pour le stock restant.

Les deux fermes situées dans la zone de contention interne 3, où le virus a été détecté dans les populations locales de porcs, ont actuellement du mal à vendre leurs animaux. Cependant, ils ont récemment continué à produire des porcelets. Le boucher est le seul en Allemagne autorisé à abattre des porcs de la zone de contention 3 pour le moment. Les petits bouchers manquent des installations pour la conservation séparée de la viande. Il est dit que cette viande sera maintenant congelée. Tous les porcs ont subi des tests avant l'abattage. Selon le ministère de l'Agriculture, le traitement de la viande se déroulera comme d'habitude.

La Fièvre africaine porcine a été identifiée pour la première fois dans un sanglier dans le district de Groß-Gerau autour de mi-juin. Cette maladie infectieuse et généralement fatale pour les porcs sauvages et domestiques n'a pas de traitement. Elle ne représente pas une menace pour les humains ou les autres espèces animales, selon le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture. À ce jour, huit fermes ont été touchées par une épidémie dans le district, entraînant l'abattage de près de 4 000 porcs.

Les fermes touchées à Groß-Gerau ne se limitent pas aux deux grandes fermes porcines; plusieurs autres exploitations dans le nord de l'Allemagne ont également accueilli des animaux de la zone de contention pour accommoder le stock restant.

