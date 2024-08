- Élimination des évaluations académiques supplémentaires en dehors du programme

Hambourg supprime les examens finaux pour les élèves de 10e année, allégeant la pression

La sénatrice de l'Éducation Ksenija Bekeris a annoncé que Hambourg n'exigerait plus d'examens écrits et oraux pour les élèves du collège en fin d'année pour les élèves du gymnase. Cette mesure vise à réduire la forte pression subie en 10e année, selon Bekeris, qui a déclaré à "Hamburger Abendblatt". Des mesures de soulagement supplémentaires sont étudiées en collaboration avec les écoles, y compris pour les écoles polyvalentes. Les élèves retourneront à l'école jeudi après une pause estivale de six semaines.

Bekeris : évaluer les progrès des élèves sans examens

Depuis deux décennies, les élèves passent des examens de cinq heures en allemand, en mathématiques et en langue étrangère pour déterminer s'ils sont aptes à poursuivre une qualification intermédiaire ou d'accès à l'université. Cependant, Bekeris déclare : "Nous disposons maintenant d'un réseau étendu d'études sur les performances des élèves dans les différentes années, ce qui nous permet d'évaluer avec précision le développement individuel de chaque élève sans passer d'examens."

À leur entrée au lycée, les élèves du gymnase reçoivent automatiquement le certificat de fin d'études secondaires intermédiaires. Les individus qui ne répondent pas aux critères reçoivent le certificat de fin d'études secondaires intermédiaires après un examen séparé, à condition que les notes répondent aux exigences du certificat.

Bekeris s'oppose au retour au G9 dans les gymnases

Bekeris s'oppose fermement au retour au gymnase de neuf ans, déclarant : "Il y a de nombreux élèves qui réussissent très bien en G8 et n'ont pas besoin de temps supplémentaire. Inversement, il y en a qui ont besoin d'une année supplémentaire pour obtenir leur Abitur, pour lesquels nous avons des écoles polyvalentes proposant G9 à Hambourg." Bekeris trouve le choix entre les deux options, disponible dans tout Hambourg, tout à fait approprié. Cependant, l'initiative "G9 Hambourg - Plus de temps pour apprendre" n'est pas d'accord et prévoit de recueillir des signatures à partir du 10 septembre pour plaider en faveur de la réintroduction du gymnase de neuf ans.

