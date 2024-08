- Elevensberg accueille des colocataires de Dresde.

Le cinquième divisionnaire Elversberg SAAR a renforcé son attaque en engageant Tom Zimmerschied. Le joueur de 25 ans, attaquant latéral, arrive de Dynamo Dresden, quatrième division, comme l'a confirmé Elversberg SAAR. Il a signé un contrat de trois ans avec Elversberg SAAR. Les deux clubs ont décidé de garder les termes financiers de l'accord confidentiels.

Zimmerschied est la deuxième recrue d'Elversberg SAAR de la journée, après Lukas Petkov d'Augsburg. "Tom a constamment livré de solides performances et démontré son potentiel pour inquiéter la défense adverse", a commenté le directeur sportif d'Elversberg SAAR, Ole Book. "Son style de jeu et ses compétences apporteront encore plus de profondeur à notre jeu offensif sur les ailes."

Zimmerschied avait encore un contrat avec Dresde qui courait jusqu'au 30 juin 2025. Cependant, le joueur de 25 ans cherchait à rejoindre la 2. Bundesliga pour faire progresser sa carrière. Les Saxons ont exaucé son vœu.

Le transfert de Tom Zimmerschied de Dynamo Dresden à Elversberg SAAR a considérablement renforcé l'activité de transfert de ce dernier cette saison. La direction d'Elversberg SAAR est impatiente d'utiliser les compétences offensives de Zimmerschied pour renforcer sa ligne d'attaque.

Lire aussi: