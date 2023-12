Elena Rybakina remporte le titre de championne du monde en simple à Wimbledon, son premier grand chelem et le premier pour le Kazakhstan

Rybakina a battu Ons Jabeur, troisième mondiale, en trois sets, revenant d'une manche de retard pour s'imposer 3-6 6-2 6-2.

La joueuse de 23 ans, qui participe à sa première finale de grand chelem, a commencé lentement mais a progressivement trouvé son rythme et son service puissant pour venir à bout de Jabeur.

Rybakina, qui est née en Russie mais représente le Kazakhstan depuis 2018, est la plus jeune finaliste féminine à Wimbledon depuis 2015, lorsque Garbine Muguruza avait 21 ans.

Mais au terme d'une rencontre passionnante, Rybakina a soulevé le plat à l'eau de rose Venus et a été nommée championne de Wimbledon pour la première fois.

Lors de l'entretien qu'elle a accordé sur le court après la rencontre, Rybakina a tout d'abord exprimé son soulagement.

"J'étais très nerveuse avant le match, pendant le match et je suis heureuse que ce soit fini", a-t-elle déclaré à Sue Barker sur le Center Court.

"Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Je tiens à remercier le public pour son soutien, c'était incroyable ces deux dernières semaines.

"Mais je veux aussi féliciter Ons pour son grand match et pour tout ce qu'elle a accompli. Je pense que tu es une source d'inspiration pour tout le monde. Tu as un jeu extraordinaire. Nous n'avons pas quelqu'un comme ça sur le circuit et c'est une joie de jouer contre toi. J'ai tellement couru que je ne pense plus avoir besoin de faire du fitness.

Rybakina a ajouté : "C'est vrai, je ne m'attendais pas à être dans la deuxième semaine d'un Grand Chelem à Wimbledon. C'est incroyable d'être gagnante. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis heureuse".

"Mais je ne serais pas là sans mon équipe, bien sûr, alors je veux leur dire un grand merci. Je veux remercier mon entraîneur, mes sponsors, tout le monde. Le plus important, ce sont mes parents, bien sûr, ils ne sont pas là et j'en suis vraiment désolée. Ma sœur est ici et c'est la troisième fois qu'elle vient sur le circuit pour regarder, alors je suis heureuse qu'elle soit là. Sans mes parents, je ne serais pas là, c'est sûr. Merci beaucoup à tous.

Premiers pas

Il n'a fallu que quelques jeux de la finale pour que le premier choc se produise. Rybakina, qui n'avait perdu qu'un seul set dans tout le tournoi avant la finale, a été breakée par Jabeur dans le troisième jeu pour prendre l'avantage.

Dans le jeu de service suivant, Rybakina a dû sauver de nombreuses balles de break alors que ses chances de remporter la première manche semblaient vaciller, mais elle a réussi à repousser l'énergique Jabeur.

Quelques jeux plus tard, après avoir conservé son service, l'acharnement de Jabeur sur son jeu de retour et sa maîtrise de l'adresse lui ont ouvert trois balles de set pour lui donner l'opportunité de remporter la première manche, ce qu'elle a fait avec joie.

Cependant, Rybakina, qui avait l'air d'être ébranlée dans le premier set, a commencé la deuxième manche en force. Grâce à la précision de ses retours, elle a brisé la vive Jabeur dans son premier jeu de service, à la grande surprise de tous les spectateurs.

Après avoir pris l'avantage, Rybakina a failli le céder peu après, devant repousser plusieurs balles de break avant de prendre deux jeux d'avance dans le set.

Et, sous le ciel bleu de Londres et un soleil radieux, les quelques jeux suivants se sont déroulés avec très peu d'écart entre les deux stars.

Les deux joueuses ont dû repousser les balles de break de leurs adversaires pour conserver leur service, montrant ainsi les compétences qui avaient permis à leurs adversaires de s'imposer lors des tours précédents.

Mais Rybakina a de nouveau brisé Jabeur - qui avait semblé si solide dans le premier set - dans le deuxième set, pour prendre une avance considérable de 4-1.

Et avec le set en ligne de mire, elle a redécouvert ses talents de serveuse, habituellement dévastateurs, après avoir connu des difficultés en début de match, et a remporté le set avec emphase pour l'envoyer à la manche décisive.

Après une courte pause pour se désaltérer et se calmer, le tennis se poursuit à un rythme effréné.

Rybakina a une fois de plus brisé la Tunisienne pour donner le ton en début de match, les deux joueuses s'échangeant des coups. Dans un dernier set très serré, la Kazakhstanaise est devenue de plus en plus forte et a finalement remporté son premier titre du Grand Chelem grâce à un service exceptionnel.

Elle est non seulement devenue la première joueuse de son pays à remporter un titre du Grand Chelem, mais aussi la plus jeune championne de Wimbledon depuis 2011.

Pour Jabeur, il s'agissait également de graver son nom dans les livres d'histoire, en devenant la première joueuse arabe ou africaine à atteindre un titre du Grand Chelem.

Interrogée sur la façon dont elle pourrait inspirer les jeunes joueuses de son pays, elle a déclaré en plaisantant : "Elena m'a volé mon titre, mais ce n'est pas grave !".

"J'aime tellement ce tournoi et je me sens vraiment triste, mais j'essaie d'inspirer plusieurs générations de mon pays. J'espère qu'ils m'écoutent.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com