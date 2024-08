- Élégante noire avec une petite taille

Après une édition un peu écourtée l'an dernier à la Mostra de Venise en raison de la grève des acteurs, cette année, l'événement brille à nouveau de mille feux avec la présence d'acteurs de premier plan. L'actrice Nicole Kidman (57 ans), connue pour son rôle dans le drame sensuel "Babygirl", a décrit ce film comme étant "son projet le plus audacieux" jusqu'à présent. Elle a fait son entrée sur le Lido un vendredi après-midi (30 août) dans une robe midi Bottega Veneta suggestive.

L'actrice australienne a fait son entrée à la conférence de presse de l'hôtel Grand Hotel Excelsior en bateau, accompagnée du réalisateur Halina Reijn (48 ans). Elle portait une tenue noire à manches ballon qui laissait subtilement entrevoir, assortie de sandales blanches à brides et de lunettes de soleil. Ses cheveux étaient coiffés en une queue de cheval volumineuse, et elle a posé pour des photos avec son co-star Antonio Banderas (64 ans) avant la conférence. Une séance photo de groupe avec toute l'équipe a également eu lieu auparavant.

Kidman exprime sa "nervosité" avant la projection

Dans "Babygirl", Kidman incarne le personnage de Romy, une femme d'affaires réussie qui a une liaison avec le jeune associé de son mari (Banderas) (Harris Dickinson, 28 ans). Lors d'une interview avec "Vanity Fair", elle a partagé ses réserves sur la projection à Venise. "Il y a une partie de moi qui pense que ce film était destiné à être vu sur grand écran et partagé avec un public. Je ne suis pas sûre d'avoir le courage pour ça."

Selon les rapports du "Hollywood Reporter", lors de la conférence de presse, Kidman a admis : "Je me sens certainement exposée, vulnérable et effrayée chaque fois que le film est présenté au monde. Mais travailler sur ce film avec ces gens a été une expérience intime et sensible. Je suis un peu nerveuse en ce moment, mais je suis également très fière d'être ici dans un festival comme celui-ci."

La première du film est prévue pour vendredi soir dans la Salle Grande de Venise, avec une sortie en salles aux États-Unis prévue pour décembre. La première allemande est prévue pour le 16 janvier 2025.

La 81e édition du festival de cinéma se déroule jusqu'au 7 septembre.

Le personnage de la petite fille de Kidman, Romy, devrait attirer l'attention lors de la première à la Salle Grande. Malgré sa nervosité, Kidman a partagé avec enthousiasme : "J'ai une petite fille dans le film, et elle est féroce et audacieuse, comme une véritable star de Venise."

