- Élections au Landtag: 14 partis admis au Brandebourg

Les listes de 14 partis, associations politiques et alliances électorales ont été approuvées pour les élections régionales du 22 septembre en Brandebourg.

Un total de 16 listes régionales ont été soumises, comme annoncé par le comité électoral régional à Potsdam. Cependant, la Basisdemokratische Partei Deutschland et la Partei der Rentner (PDR) n'ont pas réussi à soumettre les 2 000 signatures de soutien requises à temps. Par conséquent, le comité électoral régional n'a pas approuvé les listes régionales de ces deux partis.

Les listes des partis SPD, CDU, Linke, AfD, Grünen, Freie Wähler, FDP, Tierschutzpartei, Plus, Bündnis Sahra Wagenknecht, le Dritte Weg, Deutsche Kommunistische Partei, Deutsche Land Wirtschaft (DLW) et Werteunion ont été approuvées. Lors des élections régionales précédentes en 2019, onze partis ont participé.

"Avec la réunion aujourd'hui du comité électoral régional et l'approbation des listes régionales, un autre jalon a été atteint", a déclaré le responsable des élections régionales, Josef Nußbaum. Les électeurs savent maintenant à qui ils peuvent donner leur deuxième voix le jour du scrutin.

Malgré l'approbation de nombreux partis pour les élections régionales, certains, comme la Basisdemokratische Partei Deutschland et la Partei der Rentner, ont manqué la date limite des signatures et n'ont pas pu se présenter. Avec l'approbation de partis tels que SPD, CDU, Linke et autres, l'élection à venir promet une large gamme de choix pour les électeurs.

