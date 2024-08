Élections américaines: Kennedy arrête temporairement sa campagne et discute avec Trump

"J'ai réalisé que je n'avais pas de réelle chance de gagner l'élection," a déclaré Kennedy lors d'une conférence de presse en Arizona. Il n'avait pas l'intention de concourir dans plusieurs États disputés et soutiendrait plutôt le candidat républicain, Trump.

Le septuagénaire, connu pour ses croyances infondées, a exprimé son mécontentement envers le Parti démocrate, auquel il était loyal. Il a particulièrement critiqué la sélection de Kamala Harris comme candidate présidentielle démocrate, après le retrait de Joe Biden, sans participer aux primaires.

Peu après la conférence de presse, Kennedy est apparu à un meeting de Trump à Glendale, en Arizona, se rangeant du côté du républicain. L'événement a été marqué par des feux d'artifice et la chanson des Foo Fighters "My Hero". Sur scène, Kennedy a déclaré son intention de collaborer avec un potentiel président Trump pour "éliminer les produits chimiques nocifs de notre alimentation".

Trump a parlé de leur objectif commun de lutter contre "l'établissement politique corrompu" et "restaurer le pouvoir au peuple" de la nation. Il a accueilli le choix de Kennedy comme "un soutien gracieux" et l'a loué comme "une personne excellente".

À côté de Kennedy, Trump a annoncé des plans pour lancer une "commission présidentielle autonome sur les tentatives d'assassinat" concernant la famille Kennedy. Cela vise à dévoiler tous les documents restants sur l'assassinat du président John F. Kennedy. Les coups de feu controversés qui ont touché le neveu de Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., en 1963, continuent de nourrir de nombreuses théories du complot.

La famille Kennedy a condamné le choix du septuagénaire de soutenir Trump, le qualifiant de "trahison des valeurs que nous chérissons en tant que famille". Kerry Kennedy, une militante des droits de l'homme et sœur de Kennedy, a exprimé ce sentiment sur une plateforme en ligne. "C'est une conclusion mélancolique d'une histoire triste," a conclu leur déclaration, également signée par quatre autres frères et sœurs.

Robert F. Kennedy Jr., fils de l'ancien procureur général et candidat présidentiel Robert F. Kennedy, est connu pour propager des théories du complot. En tant qu'avocat environnemental et anti-vaccins, il a affirmé que les vaccins causent l'autisme, que le Wi-Fi cause le cancer et que les produits chimiques environnementaux transforment les enfants en individus transgenres. Des nouvelles récentes ont rapporté ses déclarations concernant un ver mangeant une partie de son cerveau.

Les experts restent divisés sur l'impact du choix de Kennedy sur la campagne. Avec son taux d'approbation actuel oscillant entre 4 et 5 %, il a clarifié que son nom resterait sur le bulletin de vote dans la plupart des États, à l'exception d'environ dix États particulièrement disputés, où sa présence serait perturbatrice.

Dans la course serrée à la présidence entre Trump et Harris, une marge serrée dans certains des États "flottants" décisifs pourrait faire pencher la balance du résultat de l'élection. Par conséquent, la campagne de Harris cherche à entrer en contact avec les partisans de Kennedy, promettant de "gagner votre soutien", selon les déclarations de la directrice de campagne Jen O'Malley Dillon. "Quels que soient nos désaccords, Kamala Harris reconnaît que nous avons plus de terrain d'entente que ce qui nous divise."

