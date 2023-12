Eleanor Smart, plongeuse en falaise, veut nettoyer les plages du monde entier tout en poussant son sport jusqu'aux Jeux olympiques.

L'Américaine, qui participe à la nouvelle saison de la série de plongeons sur falaise de Red Bull, a depuis consacré son temps à nettoyer les océans du monde, une plage à la fois.

Avec son partenaire et collègue plongeur Owen Weymouth, Smart a fondé le "Clean Cliffs Project ", une initiative qui vise à prévenir la pollution plastique et à éduquer les gens sur les moyens de préserver notre environnement naturel.

Aujourd'hui, alors qu'elle parcourt le monde dans le cadre de son sport, elle trouve le temps de rendre la pareille aux endroits magnifiques dans lesquels elle se sent si privilégiée de plonger.

C'était juste un de ces moments où l'on se dit "quoi ?"", raconte-t-elle à CNN Sport, se souvenant de la fois où, en Grèce, elle a réalisé qu'il fallait faire quelque chose.

"Je suis remontée et cela m'a vraiment frappée parce que je pense que beaucoup de choses sont des choses que l'on ne peut pas nécessairement voir.

"Si vous ne le voyez pas vous-même, il peut être très difficile de s'impliquer ou de s'en préoccuper, mais je pense que le problème est vraiment partout.

"Ce n'est pas que les pays s'en fichent ou qu'ils n'essaient pas de changer les choses, mais c'est un processus qui demande à chacun de mettre un peu de soi au service de la cause.

L'initiative a commencé par une simple activité de nettoyage des plages mais, stimulée par les réactions positives, Smart a cherché à développer le concept.

Le projet compte désormais des ambassadeurs mondiaux qui aident à organiser des expéditions dans le but commun de nettoyer les plages sur lesquelles ils plongent.

L'initiative comporte également un programme d'éducation qui vise à sensibiliser à la pollution plastique dans le monde entier.

"Si vous n'êtes pas informé de quelque chose, vous ne pouvez rien faire", ajoute M. Smart.

Nous recevons beaucoup de commentaires ou de critiques du type : "Les nettoyages de plages ne servent à rien, les déchets reviennent", et c'est vrai, mais c'est l'action de ramasser qui compte.

"C'est vrai, mais c'est l'action de ramasser les déchets qui est importante. Les gens s'impliquent et commencent à prendre conscience qu'ils peuvent être meilleurs dans leur vie quotidienne.

"Il n'est pas nécessaire d'être un écologiste convaincu. Il y a des gens comme ça, et c'est leur travail et leur message, mais pour faire la différence, il n'est pas nécessaire de changer 100 % de son mode de vie.

"Même en changeant 10 %, puis 12, puis 15 et peut-être 20, c'est toujours plus que de ne rien faire.

Des aspirations olympiques

Smart se dit "excitée" à l'idée de faire à nouveau partie des athlètes qui participeront à la cinquième saison de la série de plongeons en falaise, qui débutera à Boston, aux États-Unis, le 4 juin.

La tournée se rend sur certaines des plus belles côtes du monde, mais c'est un sport qui n'a pas passionné Smart au départ.

L'Américaine a commencé à plonger régulièrement à l'âge de cinq ans et a participé à des compétitions pour son collège avant de s'installer à Barcelone pour un stage dans le secteur de la mode.

Ce n'est que lorsqu'un ami l'a invitée à sauter d'une falaise qu'elle a vraiment compris l'intérêt de ce sport.

"La dernière chose que je voulais faire, c'était de me salir et de me mettre dans la boue, mais pour une raison que j'ignore, j'étais comme ça : D'accord, je viens avec toi, tu viendras me chercher demain matin.

"Je l'ai accompagnée et j'ai sauté d'une falaise pour la première fois de ma vie : Je me suis dit : 'Oh mon Dieu, c'est trop cool'".

À partir de là, Smart n'a plus regardé en arrière et a même aidé à mettre en place le premier centre d'entraînement spécialisé dans le plongeon en hauteur aux États-Unis.

Elle souhaite aujourd'hui que ce sport figure un jour aux Jeux olympiques et espère qu'il bénéficiera d'un soutien suffisant pour être inscrit à l'ordre du jour de Los Angeles 2028.

"Je pense que l'objectif final pour nous tous en tant qu'athlètes est de voir ce sport devenir un sport olympique parce que nous nous entraînons pour cela comme pour n'importe quel autre sport olympique. Nous nous investissons corps et âme dans notre entraînement", déclare-t-elle avec un sourire radieux, ajoutant qu'elle est en contact avec les instances dirigeantes concernées.

"Nous commençons à voir de plus en plus de femmes et d'hommes s'engager dans ce sport et de plus en plus de pays sont représentés, ce qui est essentiel pour participer aux Jeux olympiques.

Un impact positif

D'ici là, il s'agit d'utiliser sa plateforme pour faire le bien - une tendance de plus en plus répandue parmi les athlètes présents sur les médias sociaux.

"Je suis entraîneur de plongeon et j'ai beaucoup de jeunes athlètes. Je veux qu'ils sachent que leur identité ne dépend pas de leur victoire ou de leur défaite", a-t-elle déclaré.

"C'est bien de gagner, mais je pense qu'en tant qu'athlètes professionnels, nous avons vraiment une influence sur les jeunes générations ou même sur nos propres pairs.

"Montrer qu'il n'y a pas que la victoire et qu'il y a d'autres choses dans la vie qui sont vraiment importantes, je pense que c'est extrêmement important.

"Je préfère de loin que l'on se souvienne de moi pour avoir fait la différence plutôt que pour avoir gagné.

