- Élargissement des ressources pour les professionnels: introduction du pôle spécialisé

De plus en plus de districts et de villes indépendantes en Saxe proposent des services spéciaux pour les professionnels qualifiés très recherchés. À Zittau, le dixième Welcome Center de l'État libre a récemment ouvert ses portes. Selon le Centre saxon pour la sécurisation des professionnels qualifiés et du bon travail (ZEFAS), ces installations servent de points de contact importants pour les nouveaux arrivants et les employeurs, facilitant l'intégration professionnelle. Le district de Meißen a lancé une application Welcome pour faciliter l'installation avec des informations et des offres de soutien.

"We don't merely provide assistance upon arrival, but we establish an environment where newcomers can stay long-term and feel at home," explained the Görlitz district administrator Stephan Meyer (CDU) at the opening of the Welcome Center in Zittau. Ce point de contact dans la région frontalière tripartite avec la Pologne et la République tchèque agit comme un "guide d'accueil", aidant dans des tâches telles que la recherche de logement ou d'emploi, la réservation d'une place en garderie, l'organisation d'activités de loisirs appropriées, la facilitation de l'intégration et de cours de langue, et la gestion des affaires administratives.

Le district de l'est de la Saxe est considérablement touché par une pénurie de professionnels qualifiés. En 2022, les postes vacants ici sont restés inoccupés en moyenne pendant 199 jours, comparativement à 144 jours au niveau national - une tendance qui continue de croître.

Projet pilote à l'hôpital de Görlitz

La ville européenne de Görlitz-Zgorzelec dispose depuis ce printemps d'une équipe d'accueil pour aider les entreprises à recruter des professionnels qualifiés étrangers. Plusieurs entreprises et institutions orientées internationalement sont situées dans cette ville allemande-polonaise frontalière.

Un projet pilote pour la formation du personnel infirmier international a été lancé ce printemps à l'hôpital municipal de Görlitz. Selon ses propres affirmations, l'hôpital de l'Est de la Saxe emploie déjà des personnes de 27 nationalités. Le constructeur suisse Skan s'est installé sur le site de l'ancienne centrale électrique à Hagenwerder, où plus de 320 personnes de onze nationalités travaillent actuellement.

