- Élargissement des clôtures pour lutter contre la propagation de la peste porcine africaine

Dans le cadre des efforts pour endiguer la fièvre porcine africaine, plus de quinze miles de clôtures électriques sont installées en Rhénanie-Palatinat. Dans un avenir proche, dix-huit miles seront mises en place, principalement le long du Rhin entre Oppenheim et Guntersblum, selon un communiqué du bureau du district de Mainz-Bingen à Ingelheim. La clôture s'étendra également jusqu'à la route fédérale B9 à la frontière du district avec Alzey-Worms.

L'objectif principal est d'empêcher les sangliers de se déplacer entre la Hesse et la Rhénanie-Palatinat, et inversement. De plus, la clôture vise à maintenir les animaux de la zone centrale du district de Mainz-Bingen séparés de ceux de la zone centrale d'Alzey-Worms. Cette mesure divisive est conçue pour maintenir le virus contenu dans des régions spécifiques et minimiser les réinfections fréquentes, comme l'a expliqué Markus Wacker, responsable du bureau vétérinaire de Mainz-Bingen.

Le financement de la clôture électrique provient du ministère de l'Environnement de Rhénanie-Palatinat, comme pour les sections précédemment installées. La construction de la clôture a commencé à l'extrémité d'Oppenheim en fin juillet, avec un objectif initial de quarante miles. La fièvre porcine africaine est apparue pour la première fois dans le district du sud de la Hesse de Groß-Gerau au milieu du mois de juin. Bien que mortelle pour les porcs domestiques et sauvages, la maladie ne représente aucun danger pour la santé humaine.

La clôture électrique qui est en train d'être installée en Rhénanie-Palatinat est prévue pour s'étendre jusqu'à la route fédérale B9, servant de barrière pour empêcher les sangliers de se déplacer entre différents districts. Pour contenir efficacement la fièvre porcine africaine, le bureau du district de Mainz-Bingen a également prévu d'installer huit miles supplémentaires de clôture électrique autour de la route fédérale B9.

