Élargissement de l'installation municipale à Spandau — Augmentation des réunions disponibles

Dans le quartier animé de Spandau à Berlin, un tout nouveau Centre de Service à la Citoyenneté a fait son apparition. Cette nouvelle implantation très attendue a été officiellement inaugurée par le maire du district, Kai Wegner (CDU), au Staaken-Center. Ce Centre de Service à la Citoyenneté situé dans le centre commercial local vise à servir de hub contemporain et central pour répondre aux préoccupations des résidents, et il est estimé qu'il offrira 3 000 créneaux de rendez-vous supplémentaires par mois.

Cette initiative est censée soulager la charge non seulement sur les organismes administratifs du district, mais sur la ville dans son ensemble. Le Sénat de Berlin prévoit d'établir plus de Centres de Service à la Citoyenneté pour faire face à la pression persistante sur ceux qui existent déjà.

Wegner: Résolutions rapides et sans tracas

"Notre objectif est que les individus puissent résoudre leurs préoccupations rapidement et facilement au Centre de Service à la Citoyenneté", a déclaré Wegner. Grâce à la nouvelle implantation, à un personnel supplémentaire pour tous les Centres de Service à la Citoyenneté, à une équipe flexible de travailleurs appelée "pool flottant" et à des services numériques supplémentaires, des progrès sont en cours, a confirmé le maire.

Selon le district, le projet a été réalisé en un an. Gregor Kempert (SPD), conseiller du district pour les affaires sociales et les services à la citoyenneté, a salué le soutien du Sénat. Avec le nouveau Centre de Service à la Citoyenneté dans cette région densément peuplée, la responsabilité sociale est assumée et les services locaux sont étendus.

D'autres Centres de Service à la Citoyenneté en préparation

Un point de contact est toujours prévu pour ouvrir dans le district de Marzahn-Hellersdorf cette année. D'autres doivent suivre dans Treptow-Köpenick et Pankow l'année prochaine. Un nouveau Centre de Service à la Citoyenneté a déjà été établi à Berlin-Mitte.

Dans ces bureaux, les individus peuvent demander des passeports et des cartes d'identité, et ils gèrent également les permis de conduire et les immatriculations de véhicules. Cependant, obtenir un rendez-vous dans les Centres de Service à la Citoyenneté de Berlin peut souvent être assez difficile. Pour faciliter les rendez-vous rapides, plus de 100 membres du personnel supplémentaires ont été affectés, selon les statistiques du Sénat.

Le Sénat de Berlin s'engage à établir plus de Centres de Service à la Citoyenneté pour soulager la pression sur ceux qui existent déjà, comme l'a mentionné Wegner. La Commission, dirigée par le Sénat, travaille diligemment pour améliorer les services locaux et assumer la responsabilité sociale.

Avec l'ouverture prochaine d'un nouveau Centre de Service à la Citoyenneté à Marzahn-Hellersdorf et d'autres bureaux à Treptow-Köpenick et Pankow, la Commission vise à offrir des services plus pratiques et rapides aux résidents de Berlin.

