- Élargissement de l'enquête sur une prétendue manipulation électorale en Saxe

Les élections régionales de Saxe sont entachées par des incidents présumés de falsification. Des bulletins de vote falsifiés ont été découverts dans plusieurs circonscriptions lors du traitement des bulletins de vote par correspondance, selon la police. Des individus mystérieux avaient caché la marque initiale et avaient plutôt apposé le parti extrémiste de droite Freie Sachsen. Le Bureau d'enquête criminelle de l'État s'occupe maintenant de l'enquête. Auparavant, le "Journal de Saxe" avait attiré l'attention sur la question.

Environ 130 bulletins de vote falsifiés ont été découverts. La police a révélé tôt le matin que des enquêtes étaient en cours en raison de soupçons de fraude électorale. Selon les informations actuelles, environ 117 bulletins de vote ont été falsifiés dans divers circonscriptions de Dresde. De plus, 14 bulletins de vote falsifiés ont été signalés aux autorités dans deux circonscriptions électorales du district de Radeberg, situé dans le district de Bautzen, au sud-ouest de Saxe.

Le comité électoral considère les bulletins de vote invalides

Selon les informations de l'agence de presse allemande, l'autorité électorale de Dresde a révélé que des circonscriptions telles que les districts électoraux 36011 et 36012 à Langebrück, situées au nord de Dresde, ont été touchées. Dans le district électoral 36012, le parti Freie Sachsen a connu une augmentation extraordinaire, obtenant 10,2 % chacun avec 59 votes directs et 60 votes de liste. Au total, le petit parti a obtenu 2,2 % lors des élections régionales.

En raison de l'enquête en cours et de la révision électorale en cours, Markus Blocher, le supervisor électoral de Dresde, reste muet pour le moment, selon un porte-parole de la ville. La direction des élections régionales a été informée des anomalies lundi et une plainte a été déposée. Le comité électoral du comté prendra une décision jeudi - concernant les bulletins de vote potentiellement invalides ainsi - et établira le résultat conclusif des huit circonscriptions de Dresde.

AfD pointe "une fraude électorale majeure"

Le parti Freie Sachsen, comme l'AfD saxonne, est classé par l'Office pour la protection de la Constitution comme une entreprise d'extrême droite. Selon leurs déclarations, ils sont un parti soutenu par les néo-nazis, des anciens fonctionnaires du NPD et d'autres membres ou sympathisants de la scène.

Sur leur canal Telegram, le parti Freie Sachsen a nié toute implication dans la manipulation des bulletins de vote. "Bien sûr, c'est ridicule, plus de 50 000 Saxons avaient marqué leur croix pour nous", a-t-il déclaré là-bas.

Le politicien social d'AfD, André Wendt, affirme cependant une "fraude électorale majeure" préjudiciable à l'AfD. Il réclame que tous les votes en Saxe soient examinés ou recomptés.

Lire aussi: