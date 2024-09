Élargissement de l'enquête fédérale en cours impliquant Sean "Diddy" Combs et ses complices présumés

Quelle est l'avenir pour la figure de l'industrie musicale de 54 ans, dont le nom n'est pas mentionné, suite aux récentes allégations ? Et que devient-il des employés et des compagnons non nommés impliqués dans le complot ?

Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, qui a instigué les charges, s'est montré évasif lorsqu'on lui a demandé si la personne en question ou d'autres pourraient faire face à d'autres accusations.

"Je ne peux rien exclure. Les possibilités sont infinies", a-t-il déclaré. "Notre enquête progresse rapidement, et beaucoup d'entre vous qui couvrez ce bureau sauront que lorsque nous faisons de telles déclarations, des développements sont imminents, bien que je ne puisse pas les prédire ici et maintenant."

Plusieurs membres du personnel qui ont travaillé avec la personne en question ont rencontré des procureurs, a confirmé une source d'enquête fédérale à CNN. Notamment, au moins un artiste pour adulte est censé témoigner devant le grand jury dans les jours à venir, a ajouté la source, en déclarant que les accusations des témoins dépassent les détails mentionnés dans l'acte d'accusation de cette semaine.

Les enquêteurs ont précédemment mentionné qu'ils ont interrogé plus de 50 victimes et témoins dans l'affaire.

Pour mieux comprendre les circonstances, CNN a contacté divers experts juridiques. Ils ne s'attendent pas à un accord de plaidoyer pour le titan de l'industrie musicale, notant que les charges contre lui pourraient être étendues.

"Je suis intrigué, surtout depuis qu'il est détenu sans caution, si d'autres survivants auront le courage de venir en avant", a observé Shea Rhodes, directeur de l'Institut de droit de Villanova pour lutter contre l'exploitation sexuelle commerciale.

En ce qui concerne ceux qui sont censés faire partie de l'opération criminelle de la personne, les analystes juridiques ont mis en évidence la tâche complexe du ministère public pour déterminer s'il faut les inculper ou les encourager à témoigner contre leur associé.

"Le ministère public devra traiter les complications liées aux témoins ayant des antécédents douteux ou admettant avoir participé à des activités illégales", a expliqué l'avocat Misty Marris. "Dans une affaire de rackette, vous avez affaire à un grand nombre d'individus ayant des codes moraux douteux."

Ce qui les attend

Les développements suivants de cette série d'événements juridiques ont été tracés pour la personne.

La personne, 54 ans, a plaidé non coupable mardi à des chefs d'accusation fédéraux de conspiration de rackette, de traite des êtres humains et de transport de personnes pour prostitution. L'acte d'accusation affirme qu'elle "a exploité, intimidé et manipulé des femmes et des associés autour d'elle pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa mauvaise conduite". Il indique également qu'elle a formé un syndicat criminel engagé dans "la traite des êtres humains, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction de la justice".

Elle encourt une peine qui pourrait couvrir toute une vie si elle est reconnue coupable de l'accusation de conspiration de rackette. La charge de traite des êtres humains prévoit une peine minimale de 15 ans.

Elle restera en détention fédérale jusqu'à son procès, car son avocat n'a pas réussi à contester avec succès une décision de juge qui a refusé de lui accorder une caution mercredi. Dans sa décision, le juge Andrew Carter a souligné qu'il n'y avait pas de conditions réduisant le potentiel de manipulation ou d'obstruction.

Le conseil de la personne a indiqué qu'il ferait appel de la décision.

Bien que de nombreux procès fédéraux aboutissent à des accords de plaidoyer, le conseil a affirmé qu'un tel accord n'était pas probable dans ce cas et qu'il comptait présenter l'affaire devant un jury. "Je crois qu'ils sont innocents contre les accusations, et ils amèneront l'affaire devant un jury, et je crois qu'ils réussiront", a déclaré l'avocat Marc Agnifilo à CNN mardi.

Marris a cru qu'un accord de plaidoyer était peu probable en raison de la peine minimale de 15 ans associée à l'accusation de traite des êtres humains.

"Ce que la défense sous-entend, c'est : 'Nous allons porter cette affaire devant un jury parce qu'un accord de plaidoyer qui serait avantageux pour eux n'est pas probable'", a déclaré Marris. "Nous parlons d'accusations ayant une peine minimale de 15 ans. Il est peu probable qu'un accord de plaidoyer offrant de la clémence soit pratique pour cette affaire."

De plus, elle pourrait faire face à d'autres accusations d'impropriété. Les enquêteurs ont mentionné que leur enquête était "active et en cours". Ils ont également émis une invitation publique pour les éventuelles victimes de contacter les autorités.

Il sera difficile pour les victimes de venir en avant dans cette affaire, compte tenu de leurs expériences passées de violence pour celles qui ont choisi de parler, selon Rhodes.

"C'est le sentiment de honte et la peur d'être crues, ainsi que l'inquiétude quant à savoir si ces allégations sur la façon dont il avait réussi à impliquer toute son organisation dans la dissimulation de ce qui se passait signifieraient que ceux qui ne sont pas actuellement en détention pourraient toujours exécuter d'autres tactiques d'intimidation ou instiller plus de peur chez les survivants qui souhaitent venir en avant ?" s'est-elle interrogée.

Cependant, se concentrer sur d'autres charges contre la personne est peu probable, a affirmé l'analyste juridique en chef de CNN, Elie Honig. Cela est dû au fait que la charge de conspiration de rackette est si étendue qu'elle couvre une large gamme de méfaits, y compris, selon l'acte d'accusation, "la traite des êtres humains, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction de la justice".

"Selon l'analyste juridique de CNN, Joey Jackson, il y a des individus qui pourraient être considérés comme complices de la situation, qui n'ont pas encore été remarqués par le gouvernement, et qui pourraient aider à renforcer le dossier du gouvernement contre Combs.

Les procureurs pourraient choisir d'accorder l'immunité ou des contrats de non-poursuite à ces associés présumés pour les inciter à témoigner contre Combs, selon les remarques de Marris.

"La raison derrière ce mouvement des procureurs est que le principal objectif de cette affaire est Combs", a clarifié Marris. "Pour construire un dossier solide contre lui, les informations et les témoignages nécessaires sont cruciaux."

De plus, les lignes entre la victime, le témoin et l'offenseur peuvent parfois être floues. Ce phénomène a été qualifié de "surimposition victime-offenseur" par Rhodes, et il est particulièrement présent dans les cas de violence sexuelle et de traite des êtres humains.

Dans le procès de Ghislaine Maxwell, plusieurs femmes témoignant comme victimes ont déclaré avoir également recruté d'autres personnes pour participer aux activités sexuelles.

"Juste parce qu'un procureur peut impliquer quelqu'un en tant que co-conspirateur, cela ne signifie pas nécessairement qu'il le devrait,' a remarqué Rhodes. 'Ils auraient pu inculper l'une de ces victimes en tant que co-conspirateur pour recrutement, mais cela n'aurait pas été approprié.'

Il semble que certains des présumés complices de Combs aient été victimes d'autres formes de violence, comme le suggère l'acte d'accusation contre Combs, qui mentionne qu'un des objectifs de l'organisation criminelle était 'd'obtenir une loyauté inébranlable des membres de l'entreprise Combs, y compris par des actes de violence et des menaces.'

Nadia Shihata, ancienne procureure fédérale qui a dirigé l'affaire de racket contre le chanteur R. Kelly, a apporté ses lumières à CNN au sujet de la situation de Combs.

'Il est possible qu'il y ait d'autres individus inculpés dans l'affaire de Combs,' a déclaré Shihata. 'Certains individus peuvent déjà avoir été inculpés, avoir plaidé coupables et collaborer dans l'affaire. Cependant, un acte d'accusation de racket basé sur une entreprise n'assure pas la présence d'autres individus inculpés.'

Dans l'affaire de R. Kelly, personne d'autre n'a été inculpé de racket. Certains de ses anciens employés ont témoigné contre lui, notamment un assistant général et un responsable de tournée. Finalement, Kelly a été reconnu coupable.

Dans la plupart des affaires de racket, les procureurs ont la liberté de décider de l'ampleur de leur enquête, a expliqué Honig.

'Vous avez la possibilité de poursuivre tout le monde,' a-t-il déclaré. 'Ou vous pouvez choisir de vous concentrer sur les principaux acteurs et économiser vos ressources pour les cibles principales,' a-t-il conclu."

Le bureau du procureur des États-Unis pourrait décider de poursuivre d'autres personnes liées à l'individu si de nouvelles preuves apparaissent, selon Damian Williams.

Compte tenu de l'importante accusation de conspiration de racket contre l'individu, d'autres allégations d'impropriété pourraient éventuellement surgir pendant l'enquête.

