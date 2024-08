- Élargissement de la piste cyclable - Plusieurs kilomètres construits

Seulement quelques kilomètres ont été construits, mais beaucoup plus sont à l'étude : les supervoies cyclables visent à offrir des expériences de cyclisme sans obstacle et rapide en Hesse. Elles sont principalement conçues pour les travailleurs qui se déplacent, mais la transition de la planification à la construction peut prendre beaucoup de temps, comme le montrent plusieurs projets dans l'État.

Par exemple, la pose de la première pierre de la liaison proposée Darmstadt-Frankfurt a eu lieu il y a six ans. Actuellement, 10,5 kilomètres ont été achevés entre la gare de Langen et le nord de Darmstadt, comme le confirme le ministère hessois de l'Économie et des Transports sur demande. Pour l'instant, c'est la seule supervoie cyclable en Hesse où la construction est en cours - la date initiale de fin était fixée à 2022.

Le ministère prévoit le début de la construction d'un autre projet cet automne dans la ville du nord de la Hesse de Vellmar. La liaison mène vers Cassel, et la construction y est également attendue dans les mois à venir.

De plus, de nombreuses autres options rapides pour les cyclistes sont à l'étude, selon le ministère, qui fait référence à une liste de 17 autres itinéraires - y compris Wiesbaden-Mainz, Francfort-Mainz, Gießen-Wetzlar, Hanau-Aschaffenburg et Darmstadt-Heidelberg/Mannheim.

Les supervoies cyclables devraient idéalement être larges de plusieurs mètres, presque dépourvues de feux de circulation et séparées autant que possible entre les voitures, les piétons et les cyclistes. Elles devraient également offrir une expérience de cyclisme sûre à des vitesses allant jusqu'à 30 kilomètres par heure.

"Projets complexes de grande envergure"

"Les supervoies cyclables sont des projets complexes de grande envergure qui nécessitent des délais prolongés de la planification à la mise en œuvre", explique le ministère en ce qui concerne les délais. La planification spécifique de chaque section est également complexe, similaire à la planification de nouvelles routes.

Différents intérêts et répercussions doivent être examinés et pris en compte. En milieu urbain, l'espace est souvent limité, nécessitant une réorganisation importante. En dehors des villes, la préservation de la nature et la résolution de la propriété sont des défis de planification.

Le développement de l'infrastructure de transport et des télécommunications en Hesse ne se limite pas aux supervoies cyclables. Le ministère a également des projets pour des options rapides pour les cyclistes, telles que les liaisons Wiesbaden-Mainz et Francfort-Mainz.

La mise en œuvre de ces supervoies cyclables et d'autres projets de transport peut être considérée comme des projets complexes de grande envergure qui nécessitent des délais prolongés de la planification à la mise en œuvre en raison de différents intérêts et répercussions qui doivent être examinés et pris en compte.

