Au cours de l'année scolaire récente, le nombre d'enseignants dans le Land de Rhénanie-Palatinat a atteint un record historique d'environ 44 000. Près de 1 660 nouveaux enseignants ont été embauchés, comme l'a révélé la ministre de l'Éducation Stefanie Hubig (SPD) lors de son annonce à Mayence lundi. Il est garanti que tous les postes d'enseignement seront pourvus par des enseignants certifiés d'ici la fin de l'année scolaire 2024/25.

Actuellement, près de 548 000 élèves et jeunes sont scolarisés dans les écoles générales et professionnelles de Rhénanie-Palatinat, ce qui représente une augmentation de plus de 10 000 étudiants dans le Land. Environ 41 250 garçons et filles entameront leur parcours scolaire.

Plus d'allemand et de lecture à l'école primaire

À partir de cette année scolaire, il y aura 60 minutes de plus d'allemand par semaine pour la deuxième année de l'école primaire. De plus, la ministre Hubig a annoncé que l'enseignement de l'anglais et du français serait renforcé pour les années trois et quatre, avec 2 heures de cours par semaine.

Dans le cadre des cours d'allemand, il y aura une séance de lecture obligatoire quotidienne d'au moins dix minutes à l'école primaire. Cela viendra compléter les séances quotidiennes de orthographe et d'arithmétique mentale, qui sont déjà mises en place dans de nombreuses écoles, selon Hubig.

Évaluations obligatoires en lecture et en mathématiques

Des évaluations régulières en lecture et en mathématiques, accompagnées de tests obligatoires, seront introduites dans les écoles primaires à partir de cette année scolaire. Le nombre de tests en allemand pour les années trois et quatre passera de dix à huit, et en mathématiques de six à quatre.

Le système scolaire à temps plein sera également étendu. Actuellement, près de 1 300 écoles générales de Rhénanie-Palatinat proposent des programmes à temps plein, soit en option soit de manière obligatoire, selon Hubig. Cela représente plus de 80 % de tous les établissements scolaires de la région, soit un total de 1 626 écoles.

