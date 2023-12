El Helicoide : La merveille futuriste qui résume aujourd'hui la spirale du désespoir au Venezuela

Elle est devenue un "site sombre" où différentes forces de police vénézuéliennes ont leur quartier général, notamment l'agence de renseignement Sebin et la PNB (police nationale). Plusieurs détenus ont allégué des abus dans la prison, dont CNN s'est fait l'écho.

L'immédiateté et l'horreur de cette situation tendent à dissimuler une condition structurelle poignante qui est la cause sous-jacente de la révolution socialiste menée par feu Hugo Chávez et de l'impasse politique qui afflige le Venezuela aujourd'hui.

El Helicoide est un microcosme des contradictions inscrites dans l'histoire moderne du Venezuela. La promesse d'un développement instantané du "premier monde" au milieu de bidonvilles qui ne cessent de s'étendre.

Le livre Downward Spiral : El Helicoide's Descent from Mall to Prison (2018), que j'ai édité avec l'historienne de la culture Lisa Blackmore, présente l'histoire du bâtiment et de ses nombreux échecs et contradictions, ainsi que des photographies d'archives et des témoignages personnels qui attestent de la grandeur originale du bâtiment et de son effondrement final.

Conçu à l'origine comme une salle d'exposition monumentale pour les industries pétrolières et minérales émergentes du pays, El Helicoide a été construit entre 1956 et 1961 et aurait été le centre commercial le plus grand et le plus moderne des Amériques.

Il a été construit dans le centre-sud de Caracas sur une colline rocheuse qui a d'abord été rasée en sept niveaux de forme hélicoïdale ou en spirale. La colline sculptée a ensuite été recouverte de béton, créant ainsi deux spirales imbriquées les unes dans les autres, avec deux kilomètres et demi de rampes d'accès pour les véhicules, où les automobilistes peuvent se garer devant les magasins de leur choix. La structure de 645 834 pieds carrés aurait abrité 300 magasins haut de gamme, huit cinémas, un hôtel et un héliport, parmi bien d'autres commodités pour les consommateurs.

D'un coût de 10 millions de dollars (l'équivalent de 90 millions de dollars d'aujourd'hui), El Helicoide aurait été doté de la technologie de l'époque, notamment de circuits de télévision fermés et d'ascenseurs autrichiens à grande vitesse fabriqués sur mesure, qui n'ont jamais été sortis de leurs caisses et ont finalement été pillés. Son dôme géodésique - le premier de ceux inspirés du célèbre plan de Buckminster Fuller à être installé en dehors des États-Unis - a été stocké pendant 20 ans avant d'être monté dans l'un des nombreux projets de récupération du bâtiment qui n'ont pas abouti.

Destinée à devenir le symbole d'une Caracas ultramoderne et d'un Venezuela en plein développement, la taille et la forme audacieuses d'El Helicoide ont suscité une grande admiration : la structure a figuré en bonne place dans l'exposition Roads du MoMA en 1961 sur les autoroutes en tant que nouvelle forme d'architecture (El Helicoide combinant à l'origine le transport avec un centre d'exposition et de commerce), et a fait la couverture de grands magazines internationaux.

Pourtant, alors que les photos de ses remarquables modèles faisaient le tour du monde, le chantier de Caracas s'arrêtait. Après la chute du dictateur Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), les architectes du bâtiment - Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger et Dirk Bornhorst - ont été soupçonnés d'avoir reçu une aide financière du régime militaire. Bien qu'elle n'ait jamais été documentée ou prouvée, cette allégation a été utilisée par le nouveau gouvernement démocratique, qui a refusé de garantir les crédits internationaux nécessaires à l'achèvement de la structure.

Un litige complexe entre l'entreprise de construction, les propriétaires des magasins (une nouvelle forme de collecte de fonds) et l'État a vu le jour. Apparemment, même Nelson Rockefeller, qui possédait plusieurs entreprises au Venezuela (notamment la Creole Petroleum Corporation, qui a été pendant plusieurs années le plus important producteur de pétrole au monde), s'est intéressé à l'achat d'El Helicoide, mais la bureaucratie a rendu l'opération impossible. L'entreprise de construction fait faillite et tous les travaux cessent en 1961, un an avant l'achèvement du bâtiment. Laissé à l'état de béton brut, l'édifice a été abandonné pendant des années. En 1975, la structure est passée aux mains de l'État.

El Helicoide est entouré de bidonvilles, connus localement sous le nom de barrios, notamment ceux de San Agustín del Sur. Comme tant d'autres barrios qui représentent aujourd'hui plus de la moitié de l'environnement bâti de Caracas, cette communauté a commencé par des cabanes construites par des migrants ruraux au milieu du XIXe siècle, qui ont connu une croissance exponentielle après la découverte du pétrole en 1918 et la modernisation industrielle de Caracas qui a commencé à la fin des années 1930.

La construction du bâtiment a coïncidé avec les vastes projets menés par l'État pour démolir ces logements informels à l'époque, et a joué un rôle crucial dans la planification urbaine de Caracas au milieu du siècle. Ainsi, la forme futuriste d'El Helicoide dans les années 1950 incarne le contraste dramatique entre une modernisation alimentée par le pétrole, conçue pour propulser le pays d'une économie semi-féodale à une puissance industrielle du XXe siècle, et les énormes inégalités sociales sur lesquelles ce processus reposait. Ces disparités, qui ont maintenu 80 % des Vénézuéliens dans la misère, ont ouvert la voie à la révolution bolivarienne d'Hugo Chávez.

Si ce socialisme autoproclamé avait tenu ses promesses, les habitants des barrios auraient bénéficié de logements et de conditions de vie convenables. Au lieu de cela, San Agustín del Sur est aujourd'hui considéré comme l'un des bidonvilles les plus dangereux de Caracas. Ses habitants ont souffert des différentes phases d'El Helicoide, à commencer par la destruction de certaines parties de la communauté pour faire place à l'immeuble, jusqu'à la "grande occupation" de 1979-1982, au cours de laquelle 10 000 personnes sont restées dans l'immeuble pendant trois ans dans des conditions désastreuses, et à partir de 1985, ils ont dû faire face à un autre type de menace, lorsque la police de renseignement (DISIP à l'époque, SEBIN aujourd'hui) a officiellement obtenu un bail de 15 ans pour les deux niveaux inférieurs de l'immeuble, où se trouvent les cellules des prisonniers.

Bien qu'il ait détenu des prisonniers politiques depuis le début de cette dernière occupation, le rôle d'El Helicoide en tant que prison spirale et centre de torture est devenu publiquement visible après les manifestations massives de 2014 et 2017, lorsque des centaines d'étudiants ont été emmenés et retenus illégalement dans ce bâtiment, certains pendant des mois, voire des années.

Les autorités vénézuéliennes ont longtemps nié les cas de torture dans ce centre. Par exemple, en mai 2018, le procureur général du Venezuela, Tarek Saab, s'adressant à CNN Espanol, a rejeté les allégations des prisonniers concernant la torture, l'extorsion et la détention de mineurs dans le centre.

Cette année, alors que le gouvernement Maduro est de plus en plus acculé par l'Assemblée nationale et les puissances internationales qui déclarent son second mandat illégitime, la répression gouvernementale s'est brutalement concentrée sur les barrios de Caracas. Leurs habitants, autrefois fiers de suivre une révolution bolivarienne qui leur avait donné espoir et dignité, ont été les plus touchés par son échec. Ils se battent désormais contre les forces armées officielles d'un gouvernement qui prétend les protéger tout en frappant leurs communautés par de violents raids nocturnes, loin des caméras de télévision et des médias sociaux.

Autrefois salué comme l'icône potentielle de la modernité rapide du Venezuela, la spirale descendante d'El Helicoide représente tristement l'effondrement d'un rêve national construit sur des divisions sociales insoutenables.

On ne peut qu'espérer que le pays et le bâtiment se relèveront de leur situation actuelle et relèveront les défis d'un pays dont les vastes réserves pétrolières recèlent encore un potentiel inexploité. Pour cela, il faut que justice soit rendue aux prisonniers politiques du pays, mais aussi aux masses urbaines pauvres, toujours présentes.

Source: edition.cnn.com