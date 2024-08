Regarder la télévision - Ekki, mensonges et vidéos - un drame policier "Wilsberg" sur les fausses nouvelles

Les photos peuvent mentir. C'est une expérience douloureuse que doit affronter le meilleur ami de Wilsberg, Ekki (Oliver Korittke), au début de cet épisode de la série policière ZDF "Wilsberg" (samedi, 20h15). Cette fois-ci, l'histoire tourne autour du cyberharcèlement, de la haine en ligne et des fausses nouvelles. Le titre de l'épisode de 2020 est "Alles Lüge".

À peine quelques instants après avoir plaisanté avec l'antiquaire en livres et détective privé (Leonard Lansink) sur le marché hebdomadaire de Münster au sujet d'un festin de caviar et de champagne, Ekki est soudainement attaqué par un homme qui se sent poussé à la ruine par l'administration fiscale. Une bagarre s'ensuit - avec les smartphones des passants prêts à capturer le moment. Une vidéo qui donne l'impression qu'Ekki, qui ne fait que se défendre, est un trouble-fête violent contre les faibles de la société, se propage rapidement sur internet.

Un médecin avec un syndrome d'aide

L'incident propulse le détective privé Wilsberg dans une affaire remplie de calomnies et de campagnes. Ceux qui veulent bien devenir des victimes. Le mal se cache sur internet, où un portail vend des théories du complot et des inventions grossières comme des vérités supposées. Après le mensonge, la jalousie joue un rôle important dans cette histoire de crime plutôt simplement construite.

Les mensonges du portail ciblent également le Dr. Britta Lüders (Brigitte Zeh) - un médecin avec un syndrome d'aide qui laisse vivre des personnes sans-abri chez elle et aide les toxicomanes à surmonter leur addiction. L'un de ses anciens patients semble s'être retourné contre elle. Il a lancé une campagne contre le médecin sur le net avec des histoires fabriquées et malveillantes, qui semble avoir pris vie propre. Wilsberg ne met pas longtemps à décider d'aider la docteure attirante et sympathique. Mais quand il veut confronter l'homme, il le trouve mort à son bureau.

Qui tire les ficelles ?

Wilsberg, à la recherche du meurtrier et de la vérité, rencontre ensuite une série de suspects : il y a le sans-abri irascible Paul Schlachter, qui ne supporte pas qu'on parle mal du médecin qu'il admire. Il y a aussi l'initiateur louche du portail de pseudo-révélations, Beiderbeke (Andreas Pietschmann). Et ses deux employés - l'un simple, l'autre rusé - ont-ils quelque chose à cacher ? Et qui tire les ficelles en coulisses ?

Le thème de la haine en ligne a du potentiel. Cependant, l'équipe de "Wilsberg" reste en surface et esquisse les mécanismes de manière schématique. Par exemple, il est plutôt invraisemblable que les personnages soient toujours confrontés à une horde de passants avec des smartphones prêts à capturer chacun de leurs mouvements, qui les transmettent ensuite à "Beiderbeke News".

Le spectateur peut compter sur la valeur divertissante des chers personnages de crime : comme d'habitude, l'officier de police Overbeck (Roland Jankowsky) se ridiculise - cette fois-ci devant tout le Web. Dans un mélange de flic déçu et de citoyen en colère, il devient l'influenceur "Ovinator" et se laisse emporter par les likes et les clics.

Apparition spéciale d'Oliver Welke

À la fin, il devient même une célébrité télé réhabilitée : le natif de Bielefeld, Oliver Welke, invite l'enquêteur de Münster à sa "heute-show" - avec une apparition étonnamment authentique. Mais avant que cela n'arrive, Wilsberg et ses amis doivent démasquer un meurtrier.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, la rapide propagation de la vidéo trompeuse sur Ekki a causé des dommages significatifs à sa réputation. Malgré le travail noble du médecin, elle est devenue une cible de haine en ligne en raison d'histoires fabriquées, et il semble qu'elle ne soit pas la seule à faire face à ce problème.

