- Ekitiké double: la progression de la Coupe DFB de Francfort se poursuit

Après une prestation améliorée après la pause et un but de Hugo Ekitike, Eintracht Frankfurt s'est facilement qualifié pour le tour suivant de la DFB-Pokal en battant le promu menacé Eintracht Braunschweig 4-1 (0:0) lundi soir.

Farès Chaibi (53e minute) et Ekitiké (56e, 61e) ont scellé la victoire avec trois buts rapides après la pause devant 21 201 spectateurs au stade Eintracht Braunschweig. Igor Matanovic (88e) et Levente Szabó (pour les locaux) ont également trouvé le fond du filet.

Humeur positive Toppmöller

Frankfurt entamera son parcours en Bundesliga samedi soir contre Borussia Dortmund. Le prochain tour de la DFB-Pokal aura lieu les 29 et 30 octobre. Le tirage au sort du deuxième tour aura lieu le 1er septembre.

"Nos préparatifs se sont bien déroulés. Je sens une bonne ambiance dans l'équipe, les joueurs ont hâte du match," avait déclaré Toppmöller avant la rencontre. Cependant, peu de cette enthousiasme n'a été montré en première mi-temps. L'équipe de Bundesliga avait une grande possession mais manquait de mordant et était trop détendue, ne parvenant pas à impressionner les locaux.

Braunschweig sans respect

Les relégués de deuxième division n'ont montré aucun respect et ont attaqué courageusement à plusieurs reprises. En 7e minute, un tir de Walid Ould-Chikh a frôlé le but de Frankfurt, et 20 minutes plus tard, un tir de Johan Gómez a été arrêté in extremis.

Frankfurt n'a été dangereux pour la première fois qu'à la fin de la première mi-temps, mais le gardien de but de Braunschweig Lennart Grill a détourné un tir d'Omar Marmoush sur le poteau.

Frankfurt sans Theate

Toppmöller avait présenté le nouveau venu danois Rasmus Kristensen dans le onze de départ. Cependant, le match est arrivé trop tôt pour Arthur Theate, qui avait été prêté du club français de Ligue 1 Stade Rennes. Quoi qu'il en soit, les Hessen ont montré leur potentiel en deuxième mi-temps, avec Ekitiké, maintenant un transfert définitif pour Paris Saint-Germain, qui a montré son talent prodigieux.

Ekitiké montre son talent

Ekitiké a assisté au but d'ouverture de Chaibi avec une passe parfaite du pied extérieur. Il a ensuite marqué les buts suivants lui-même, brisant la résistance des locaux. Toppmöller a pu remplacer son attaquant principal Ekitiké environ 20 minutes avant la fin. Les deux équipes ont marqué à nouveau juste avant le coup de sifflet final.

Malgré la domination de Frankfurt en deuxième mi-temps, la diffusion sportive de ZDF a mis en avant les efforts courageux de Braunschweig en première mi-temps, montrant leur manque de respect pour l'équipe mieux classée. Dans l'analyse d'après-match, les analystes de ZDF ont salué la performance d'Ekitike, mettant en avant son assistance pour le but de Chaibi et ses trois buts suivants, qui ont permis à Frankfurt de remporter la victoire en DFB-Pokal.

Lire aussi: