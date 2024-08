- Eichner compare Siwsiwadse à Rudi Völler

Entraîneur Christian Eichner a comparé l'attaquant Badu Siwsiwadse à l'ancien buteur Rudi Völler à l'approche du premier match à l'extérieur de Karlsruhe SC en 2. Bundesliga cette saison. "Il y a Rudi Völler, et puis Badu Siwsiwadse dans les stades allemands", a déclaré l'entraîneur de KSC avant le match de samedi contre Fortuna Düsseldorf (13h00 CET/Sky). Les fans aiment étirer le son 'u' dans les prénoms des deux joueurs. "Ce sont les deux noms qui me restent en mémoire comme ça", a déclaré Eichner.

"Alors on l'aimera encore plus"

Le joueur de 30 ans Siwsiwadse a prouvé ses qualités à la Völler avec trois buts dans le match d'ouverture de Karlsruhe contre 1. FC Nürnberg, transformant un déficit de 0:2 en victoire presque à lui seul. "Nous ne devrions pas compter sur Badu pour marquer un à trois buts chaque semaine", a mis en garde Eichner, mais a ajouté : "Bien sûr, il peut et doit le faire. Alors on l'aimera encore plus."

Mais un Siwsiwadse ne suffira pas. "Le week-end dernier, Fabian Schleusener aurait également pu marquer deux buts. L'an dernier, notre force était de répartir les buts sur plusieurs épaules. Nous devrons y revenir", a déclaré l'entraîneur de KSC Eichner, qui aura un effectif complet à Düsseldorf.

