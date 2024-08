- Ehlers/Wickler: Retour à la maison, mais pas encore en mode vacances

Après une période de plus de trois semaines, Nils Ehlers et Clemens Wickler ont finalement regagné leur foyer. Un dimanche soir, ces athlètes de beach-volley acclamés sont revenus à Hambourg après avoir échoué en finale de l'EM à La Haye. "C'était un sacré voyage", a déclaré Ehlers.

D'abord, ils ont connu deux semaines de Jeux olympiques à Paris, qui se sont soldées par une médaille d'argent durement gagnée. Ensuite, il y a une semaine, ils ont accompagné l'équipe allemande olympique à Cologne avant de se rendre aux Pays-Bas pour l'EM. Malheureusement, le duo a de nouveau échoué en finale, tout comme huit jours plus tôt. Cependant, le repos et la détente sont à venir, même brièvement.

Du jeudi au dimanche, ils participeront à leur propre ville, Hambourg, au Beach Pro Tour Elite Tournament, qui se tiendra dans le Tennis Stadium à Rothenbaum. La semaine suivante, ils défendront leur titre aux Championnats d'Allemagne à Timmendorfer Strand. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront se détendre.

Pas besoin de motivation

"Les deux dernières compétitions ne nécessiteront pas beaucoup de motivation", a promis Wickler, 29 ans. "Le tournoi à domicile à Rothenbaum est l'événement que nous avons attendu toute l'année. Timmendorf est également un événement exceptionnel, il n'y a pas besoin de se forcer pour cela." Le moment où une pause dans le beach-volley et des vacances seront nécessaires "viendra probablement rapidement après Timmendorf".

Ehlers et Wickler sont attendus comme favoris pour le tournoi à Hambourg. Avec les champions olympiques suédois, David Ahman et Jonatan Hellvig, absents en raison d'une blessure, les médaillés de bronze olympiques norvégiens, Anders Mol et Christian Sorum, sont prêts à participer à leur place, ayant choisi de ne pas participer à l'EM.

L'étoile de Hambourg : Laura Ludwig

Chez les femmes, les nouvelles championnes d'Europe, Svenja Mueller et Cinja Tillmann, sont favorites, à condition que Svenja Mueller se remette de sa maladie. La jeune femme de 23 ans est revenue malade de La Haye.

Cependant, tous les regards seront braqués sur la championne olympique de Rio, Laura Ludwig. Pour elle, le tournoi de Hambourg marquera la fin de sa carrière internationale. Ensuite, elle participera aux Championnats d'Allemagne à Timmendorf avec sa partenaire, Louisa Lippmann (29). Après cela, comme Ludwig l'avait annoncé après leur élimination précoce aux Jeux de Paris, c'est fini.

"Tout va bien maintenant", a-t-elle déclaré à Hambourg. "C'était un incroyable voyage, vingt ans de vie et d'amour, que je vais continuer à vivre." Elle souhaite rester liée à son sport. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rester pertinente dans le beach-volley et continuer le sport", a-t-elle déclaré. "Je veux transmettre mon expérience et canaliser mon énergie dedans."

Mais d'abord, le tournoi de Hambourg les attend. "Nous voulons enflammer le terrain", a déclaré Ludwig. "Ce sont nos deux dernières compétitions ensemble. Nous voulons en profiter et

Lire aussi: