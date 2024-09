- Efforts pour rationaliser les tâches administratives dans les hôpitaux

Le ministre de la Santé de Basse-Saxe, Andreas Philippi (SPD), ainsi que l'Association des hôpitaux de Basse-Saxe (NKG) et l'Association médicale de Basse-Saxe (AÄKN), réclament l'accélération du processus de réduction de la bureaucratie dans les hôpitaux. Philippi a défié le ministre fédéral de la Santé, Lauterbach, de tenir sa promesse de réduire la bureaucratie dans les hôpitaux, en déclarant : "Lauterbach, tenez votre parole sur la réduction de la bureaucratie dans les hôpitaux !"

En moyenne, les médecins et les infirmières passent environ trois heures par jour à des tâches de documentation qui n'améliorent souvent pas les soins aux patients. Cela représente environ 5 058 des 14 110 médecins (36 %) et 10 920 des 32 250 infirmières (33 %) de l'État. Si la charge bureaucratique quotidienne pouvait être réduite d'une heure, cela libérerait l'équivalent de plus de 1 700 médecins à temps plein et environ 4 000 infirmières à temps plein, selon l'initiative.

Initiative : Réduction de la bureaucratie signifie plus de temps pour les patients

Philippi a encouragé l'examen de toutes les exigences de documentation et de preuve actuelles et futures. De plus, les données existantes doivent être utilisées davantage plutôt que d'augmenter les exigences bureaucratiques pour les hôpitaux. Compte tenu des pénuries de personnel, Engelke, le directeur de l'association NKG, a souligné que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller du temps précieux en salle d'opération ou au chevet du patient.

L'initiative a affirmé que les obligations de reporting excessives et la documentation non seulement épuisent les ressources du personnel, mais ont également un impact négatif sur l'efficacité et démotivent les employés.

Le tour de Lauterbach

La responsabilité incombe maintenant au ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach (SPD) : il doit soumettre rapidement la loi de dé-bureaucratisation, utiliser la réforme hospitalière pour réduire la bureaucratie et examiner la charge bureaucratique avant chaque nouvelle loi. De plus, l'Atlas des cliniques, un portail d'informations

