- Efforts de collaboration pour lutter contre les risques d'incendie dans les tunnels ferroviaires des Ore Mountains

Les municipalités situées près du tunnel ferroviaire proposé dans les Monts Métallifères sur la section de l'extension Dresden-Prague reçoivent une aide du ministère de l'Intérieur pour la sécurité incendie. Pour ce faire, le ministre de l'Intérieur Armin Schuster (CDU) a signé un accord de collaboration avec les maires de Pirna, Heidenau, Altenberg, Dohna, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Bahretal et Dohma.

Ce projet d'extension est considéré comme un grand projet de transport ferroviaire à l'échelle mondiale. Son objectif est de réduire le temps de trajet entre Dresden et Prague à une heure, bien que les passagers devront attendre au moins deux décennies pour cela : la DB prévoit actuellement le début de la construction en 2032, avec une durée de construction d'environ douze ans. Un tunnel d'environ 30 kilomètres de long est prévu entre Heidenau côté allemand et Ústí nad Labem côté tchèque.

Assistance pour une sécurité incendie proactive et préventive

"La sécurité incendie, à la fois structurelle et opérationnelle, est un aspect crucial du projet de construction", a déclaré Schuster, selon les rapports. Le ministère de l'Intérieur fournira des conseils, un soutien et représentera les municipalités en matière de sécurité incendie préventive et protectrice pour le projet de construction du tunnel.

Une équipe du ministère est déjà impliquée dans les forums de discussion de la Deutsche Bahn et maintient un contact avec les collègues en Thuringe et en Autriche impliqués dans des projets équivalents. Les domaines d'intérêt futurs seront les négociations sur les normes de sécurité incendie pour le tunnel et les protocoles de déploiement pour les pompiers transfrontaliers.

Les maires des municipalités mentionnées ont exprimé leur gratitude envers le ministère de l'Intérieur pour leur aide. La collaboration avec le ministère renforcera considérablement les mesures de sécurité lors de la construction du tunnel ferroviaire.

Compte tenu de l'ampleur du projet, le ministère de l'Intérieur est également responsable de l'application des protocoles de sécurité incendie transfrontaliers entre l'Allemagne et la République tchèque.

