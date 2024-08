- Effort continu en Éden: Leverkusen maintient son travail diligent

Bayer Leverkusen, sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso, a réussi à se qualifier pour le deuxième tour de la DFB-Pokal avec une victoire 1:0 contre l'équipe de division inférieure FC Carl Zeiss Jena. Le match n'a pas été exactly un festival de football, Leverkusen ayant eu du mal tout au long de la partie. Devant 15 000 spectateurs au Ernst-Abbe-Sportfeld, Jonas Hofmann (52e minute) a marqué le but victorieux pour les champions en titre qui avaient remporté le doublé la saison précédente. Le tirage au sort pour le tour suivant aura lieu dimanche (17h10 CEST) au Musée du Football de Dortmund.

Ignorer Jena, qui était invaincu leader de la Regionalliga Nordost, était une erreur. Leur plan était simple : éviter de prendre un but précoce. Ils y sont parvenus grâce à leur défense acharnée et à l'attaque inefficace de Leverkusen. Le tir d'Amine Adli (16e minute) a frôlé le poteau, causant un bref moment de panique, mais il a finalement été jugé hors-jeu. Les chants du public local "Vous voulez être champions d'Allemagne ?" ont résonné plus fort, indifférents au tir de Patrick Schick (25e minute) hors cible et au deuxième poteau touché par Adli (31e minute). La meilleure occasion de Jena est venue de Cemal Sezer (42e minute), mais il n'a pas réussi à trouver la cible.

Marquer un but contre Leverkusen aurait été une première pour la Thuringe, qui avait perdu 0:2 en 1992 et 0:4 en 2012.

But de la tête de Hofmann

Alonso a apporté des changements à la mi-temps, en faisant entrer Alejandro Grimaldo à gauche. Cela s'est avéré être une bonne décision car Grimaldo a trouvé Hofmann, qui a marqué le but victorieux de la tête. Jena est resté résistant et a failli égaliser par l'intermédiaire du remplaçant Kay Seidemann (65e minute). Alonso a répliqué en faisant entrer Florian Wirtz, Jeremie Frimpong et Granit Xhaka. Cependant, Nils Butzen de Jena (77e minute) a raté une grande occasion de corner. En temps additionnel, Hamza Muqaj de Jena a raté un but ouvert, garantissant la victoire serrée de Leverkusen.

D'autres équipes de leur ligue auraient pu voir ce match comme une occasion à ne pas manquer, compte tenu de l'historique des difficultés de Leverkusen contre elles. Inclure de telles équipes parmi leurs potentiels adversaires pour les matches à venir pourrait représenter un défi considérable pour Bayer Leverkusen.

despite Jena's valiant effort, including several close calls and impressive defensive play, it was clear that they were outmatched in terms of experience and talent, as demonstrated by Hofmann's game-winning header goal.

