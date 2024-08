- Effets de la consommation de médias sur les écoles en Saxe

Optimisme face à l'Anxiété de l'Avenir : L'impact de la Consommation des Médias devient de plus en plus un sujet dans les Écoles Saxonnes. Les Plateformes de Réseaux Sociaux comme TikTok ou Instagram sont sous les projecteurs. Un Déluge de Nouvelles Négatives sur les Guerres, les Crises et les Désastres rend les Élèves Anxieux, selon un Article de Blog du Ministère de l'Éducation Saxon.

Vivre dans une Crise Permanente

"Je remarque que beaucoup d'élèves se sentent submergés et impuissants. Ils ont l'impression de vivre dans une crise permanente où ils ne peuvent rien faire et où rien n'est fait pour eux. Leur sentiment d'impuissance est exacerbé par les nombreuses mises à jour d'actualités qu'ils reçoivent quotidiennement via les réseaux sociaux," a expliqué Amy Kirchhoff, Présidente de la Conférence des Étudiants de l'État de Saxe.

La neuroscientifique Maren Urner voit d'autres conséquences pour la génération plus jeune en raison de la prédominance des réseaux sociaux : "D'une part, il y a la disponibilité constante. Internet et les smartphones créent une pression constante, accompagnée de questions comme : Quoi pourrais-je manquer en ce moment ? Quand mes amis réagiront-ils à ma publication, à mon histoire ou à ma vidéo ?"

Consommer des Nouvelles Négatives peut conduire à une Vue du Monde Négative

Selon Urner, il y a un lien avéré entre les temps d'utilisation des réseaux sociaux et les sentiments de solitude et les maladies mentales comme la dépression. Consommer des nouvelles négatives de manière addictive peut conduire à une vue du monde excessivement négative et à l'impuissance pendant cette étape cruciale de la vie.

Renforcer la Résilience avec des Nouvelles Positives

Au lycée d'Elstra (district de Bautzen), ils luttent contre cette tendance avec des nouvelles positives. La directrice Jana Schwan a introduit un "Atelier de l'Avenir" l'an dernier, où les élèves travaillent sur des projets de leur choix tous les vendredis, portant sur des sujets tels que l'aide aux autres, l'environnement, les animaux ou les plantes.

"We don't just want to talk about how we can drive sustainable development, we want to get into action," Schwan a rapporté. Pour renforcer la résilience des élèves contre une dominance de mauvaises nouvelles, l'Atelier de l'Avenir commence par "Good News", comme des rapports sur de nouvelles zones protégées en Arctique ou moins de déchets en Allemagne.

"After that, we get into action ourselves and create 'Good News' in Elstra by doing something good together with the children right here on the spot," the principal explained. Students have already used magnetic fishing to remove metal debris from local waters, built insect hotels or birdhouses, planted wildflower meadows, apple trees, sung in a hospice, or beautified the schoolyard.

Nouvelles Positives comme contrepoids

Amy Kirchhoff de la Conférence des Étudiants de l'État voit cela comme une approche constructive : "Les nouvelles négatives sont présentées plus en évidence dans les médias. Il est judicieux de parler de nouvelles positives et de créer un contrepoids." C'est particulièrement efficace lorsque les enfants et les jeunes peuvent co-créer activement leur école. Au lieu de se sentir impuissants, ils peuvent expérience un sentiment d'efficacité personnelle.

"Pour lutter contre ce sentiment d'impuissance écrasant et se concentrer sur un changement positif, Amy Kirchhoff suggère que les écoles devraient accorder plus d'attention aux nouvelles positives et permettre aux élèves de contribuer à créer leurs propres 'Good News'."

"L'implémentation d'activités comme l'Atelier de l'Avenir au lycée d'Elstra, en se concentrant sur les nouvelles positives et l'action, peut aider considérablement les élèves à rester résilients contre la dominance des nouvelles négatives, améliorant ainsi leur concentration et leur sentiment d'efficacité personnelle."

Lire aussi: