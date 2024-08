- "Effet négatif": le promoteur de Rostock confirme la cessation de l'emploi

Principal sponsor Splendid Drinks a commenté pour la première fois la résiliation de son contrat avec le FC Hansa Rostock, confirmant les "émeutes répétées des supporters" comme raison de cette décision.

"Malheureusement, des incidents répétés dans l'environnement des supporters du club Hansa Rostock ont eu des conséquences négatives sur la perception de notre entreprise dans le cadre de notre partenariat avec le club", a déclaré un communiqué de la société de boissons. "C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de prendre des mesures pour protéger l'intégrité et l'image positive de notre entreprise et de la marque 28 Black."

Splendid Drinks a promu son energy drink "28 Black" sur les maillots du FC Hansa depuis 2022. Le journal "Ostsee-Zeitung" a rapporté mardi la résiliation du contrat de parrainage, valable jusqu'en 2025 et s'appliquant également aux deuxième et troisième divisions. Selon le rapport, la société a déjà cessé ses paiements au club et de nombreuses mesures publicitaires. Le logo de l energy drink restera sur les maillots.

FC Hansa répond

Le FC Hansa a confirmé après la publication du rapport par le "Ostsee-Zeitung" que son principal sponsor souhaite mettre fin à la coopération de manière anticipée. Cependant, le club de Rostock a fait référence à une clarification juridique en cours du dossier. Le club a également réagi à la déclaration de la société en déclarant : "La résiliation déclarée par Splendid Drinks AG a été régulièrement et clairement contestée par nous. Elle est dépourvue de tout fondement."

Le club argue qu'il ne peut être tenu responsable du comportement de tiers. "En collaboration avec la DFB, la DFL et les autorités, nous faisons de notre mieux pour prévenir les agissements incorrects d'individus. Cependant, il est également clair que ce comportement ne peut être attribué au FC Hansa Rostock et ne constitue pas une raison pour la résiliation anticipée du contrat", déclare le communiqué du club de troisième division.

