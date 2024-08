- Effenberg souligne la nécessité pour la défense du Bayern Munich de se renforcer une fois de plus.

Après une campagne sans titre, reconquérir la domination nécessite une stabilité défensive accrue, selon Stefan Effenberg. "Le Bayern a encaissé 45 buts en Bundesliga la saison dernière, ce qui n'est pas un signe de stabilité. On ne peut pas remporter un championnat avec autant de buts contre", a écrit Effenberg dans un article pour t-online.

Effenberg espère que Vincent Kompany prendra en compte ce problème et y remédiera. Au cœur de la défense, une solide formation et une confiance constante dans les joueurs sont essentielles pour créer une base solide. Malheureusement, il y a eu une rotation excessive sous Thomas Tuchel la saison dernière, ce qui soulève des questions sur la sécurité requise.

Attente et Mystère

Min-jae Kim (27) et Dayot Upamecano semblent être les favoris. Effenberg met en avant les performances d'Upamecano pour la France, approuvant la confiance inconditionnelle que lui accorde le sélectionneur national Didier Deschamps. Cela contraste avec le manque de confiance qu'il a reçue de Julián Nagelsmann et Tuchel à Munich. Par conséquent, un transfert de Jonathan Tah ne semble pas plausible à Effenberg, étant donné que Kim et Upamecano méritent plus de confiance.

Le joueur allemand le plus capé de tous les temps, Lothar Matthäus, ne comprend pas la décision de Bayern de vendre Matthijs de Ligt (25) à Manchester United. Matthäus, maintenant 63 ans, n'aurait pas pris une telle décision. De Ligt s'est avéré être le défenseur central le plus fiable au cours des deux dernières années. Entre-temps, Upamecano a eu des incohérences, et Kim a luché lors de la deuxième moitié de la saison dernière. Selon Matthäus, un championnat ou un titre de la Ligue des champions ne serait pas remporté avec Eric Dier, qui manque de la qualité nécessaire. Le nouveau joueur, Hiroki Ito, a principalement joué en tant que partie d'un arrière-trois à Stuttgart.

Effenberg pense que résoudre l'instabilité défensive de Bayern pourrait considérablement améliorer leurs chances de regagner la domination, étant donné que la Bavière a encaissé un nombre considérable de buts la saison dernière. Après avoir connu une rotation sous Thomas Tuchel, une défense plus constante pourrait être cruciale pour atteindre la stabilité requise sous Vincent Kompany.

Lire aussi: