À la recherche de l'un des quatre fugitifs qui ont fait une évasion spectaculaire d'un hôpital de district en Basse-Bavière, les autorités ont exploré deux lieux dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Grâce à des informations internationales sur les amis et les planques des individus, ils ont découvert les lieux à Witten (district d'Ennepe-Ruhr), comme l'a détaillé la police.

Des indices ont laissé penser que cet individu se trouvait peut-être à ces endroits. Mais lorsque les équipes d'intervention ont inspecté les appartements à la fin du mois d'août, ils n'ont pas trouvé l'individu recherché. Les investigations se poursuivent, ont déclaré les policiers, alors qu'ils continuent de suivre les indices des citoyens et d'examiner les images de vidéosurveillance.

L'individu arrêté en Autriche reste en détention

Le quatuor s'est évadé de l'hôpital de district de Straubing le 17 août. Ils ont réussi à prendre le contrôle d'un membre du personnel de l'hôpital et à le contraindre à ouvrir une porte sous la menace d'une arme. L'un des fugitifs a été arrêté quelques jours plus tard près de Graz, en Autriche. Un mandat d'arrêt international est toujours en vigueur pour les trois autres.

L'individu arrêté en Autriche, âgé de 28 ans, reste en prison en Autriche, ont rapporté les policiers. Le parquet de Regensburg a demandé son extradition vers l'Allemagne.

L'absence du fugitif dans les appartements identifiés à Witten a suscité des soupçons sur une éventuelle relocalisation.

