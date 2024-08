Décisions régionales prenant en compte l'intention - Edeka suggère d'éviter le soutien à l'AfD: "Choisir le bleu n'est pas une sage décision"

Edeka tient bon avant les élections régionales en Saxe et en Thuringe. La chaîne d'alimentation publie un communiqué fort dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" et sur les plateformes de médias sociaux. La publicité, intitulée "Pourquoi Edeka ne choisit pas le bleu", fait référence à l'AfD, qui utilise le bleu comme emblème depuis sa création.

La publicité met en valeur une variété colorée de fruits et de légumes tels que les concombres, le brocoli, les bananes, les cerises et les fraises. Le texte dit : "La section des fruits et légumes est un arc-en-ciel de couleurs. La nature nous a appris que le bleu n'est pas le meilleur choix. En Allemagne, les blues représentent déjà le plus grand risque pour une société diverse."

Cette semaine également, l'Association allemande du commerce de détail (HDE) a exprimé ses préoccupations. Le président Alexander von Preen a exhorté tout le monde à voter pour les partis démocratiques. "Je ne peux que conseiller à tous les acteurs de s'éloigner des normes sociales qui évoluent vers l'exclusion et la haine. Cette voie conduit la société et l'économie dans une impasse, pas vers un avenir positif", a-t-il déclaré.

Critique des commentaires de Höcke sur les entrepreneurs

L'HDE indique qu'il y a actuellement environ 120 000 postes vacants dans le commerce de détail. "D'où viendront ces employés si les politiques prônant l'exclusion et la distanciation prennent le pouvoir ?" s'est interrogé von Preen. Il a condamné l'AfD comme étant dangerous et irresponsable : "Avec Björn Höcke, l'une des figures de proue de l'AfD, a de nouveau exposé son désir d'insolvabilité envers les entreprises familiales soutenant un mouvement pour la diversité dans la société et l'économie."

Von Preen fait référence à la campagne "Fabriqué en Allemagne - Fabriqué par la diversité" initiée par plus de 40 chefs d'entreprise allemands en lien avec l'élection. Des entreprises telles que la chaîne de magasins Rossmann, le fabricant de chaînes et d'équipements de jardinage Stihl, le conglomérat alimentaire Pfeifer & Langen, le fabricant d'appareils électroménagers Vorwerk et le spécialiste de l'audio Sennheiser font partie des participants. Le candidat AfD en Thuringe, Höcke, a critiqué la campagne lors d'un événement électoral du week-end à Sömmerda en la qualifiant d'hypocrisie, déclarant : "J'espère que ces entreprises connaîtront de graves difficultés économiques."

Le président de la Fédération des industries allemandes (BDI), Siegfried Russwurm, a également critiqué l'AfD. Il craint que l'agressivité xénophobe de l'AfD aggrave le manque de main-d'œuvre qualifiée existant en Allemagne. Une présence AfD au gouvernement nuirait gravement à l'économie et à la prospérité dans l'Est de l'Allemagne. Le parti se présente faussement comme la voix des petites et moyennes entreprises locales.

Les élections ont lieu ce dimanche en Saxe et en Thuringe. Selon les sondages actuels, l'AfD est à environ 30 % dans les deux États.

