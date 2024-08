Edeka décourage le soutien à l'AfD

Edeka a fait son entrée dans l'arène politique quelques jours avant les élections régionales upcoming dans les États de Saxe et de Thuringe. La chaîne de supermarchés fait campagne contre le vote pour l'AfD dans des publicités à pleine page dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" et les réseaux sociaux. Dans leur annonce, ils déclarent : "Pourquoi le bleu n'est pas une option chez Edeka", en référence à la couleur du parti de l'AfD.

L'annonce met en scène divers fruits et légumes tels que les concombres, le brocoli, les bananes, les cerises et les fraises. Le texte indique : "La section des fruits et légumes est un véritable festival de diversité. L'évolution nous a appris que le bleu n'était pas le meilleur choix. En Allemagne, les bleus représentent déjà la plus grande menace pour une société diverse."

La Fédération du commerce allemand (HDE) a également lancé sa campagne électorale cette semaine. Son président, Alexander von Preen, a appelé à voter pour les partis démocratiques. Il a mis en garde contre un glissement de la société vers l'exclusion et la haine, affirmant que cela aurait des conséquences négatives pour la société et l'économie à l'avenir.

"Hoecke montre sa véritable couleur"

Le secteur du commerce compte actuellement environ 120 000 postes vacants, selon la HDE. Von Preen s'est interrogé sur l'origine de ces travailleurs si des politiciens exclusifs et isolationnistes prenaient le pouvoir. Il a décrit l'AfD comme dangereuse et irresponsable, affirmant que Björn Höcke, l'une des figures de proue de l'AfD, avait une fois de plus révélé sa véritable couleur en souhaitant la faillite des entreprises familiales qui promeuvent la diversité dans la société et l'économie.

Von Preen fait référence à une campagne soutenue par plus de 40 entrepreneurs allemands, dont Rossmann, Stihl, Pfeifer & Langen, Vorwerk et Sennheiser, intitulée "Made in Germany - Made by Diversity". Selon MDR, le candidat AfD en tête de la liste en Thuringe, Höcke, ne peut pas apprécier cette approche. Il aurait qualifié la campagne de "hypocrisie" lors d'un meeting de campagne à Sommerda en Thuringe le week-end dernier, souhaitant de graves difficultés économiques pour ces entreprises.

Non seulement le secteur du commerce, mais aussi celui de la manufacture craint que l'AfD n'endommage l'économie allemande. Le président du BDI, Siegfried Russwurm, a déclaré que l'agressive xénophobie de l'AfD aggraverait le problème déjà existant de pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne. Une implication de l'AfD dans le gouvernementendrait des dommages économiques et de la prospérité dans l'Est de l'Allemagne. Le parti se présente faussement comme la voix des petites et moyennes entreprises locales.

Les élections auront lieu dimanche en Saxe et en Thuringe. Les sondages actuels placent l'AfD à environ 30 % dans les deux États.

