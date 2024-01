Eddie Bernice Johnson, qui a siégé près de 30 ans au Congrès, meurt à 88 ans

Mme Johnson, qui était infirmière avant de se lancer dans la politique, est née en 1935 à Waco, au Texas. Elle a obtenu son diplôme d'infirmière en 1955 et a été membre du parlement de l'État du Texas de 1972 jusqu'à son élection à la Chambre des représentants des États-Unis en 1992, selon sa biographie du Congrès.

Elle a été la première femme noire élue à un poste public dans l'État de Dallas et la première Afro-Américaine et femme à présider la commission de la science, de l'espace et de la technologie de la Chambre des représentants, selon une déclaration faite en 2021 par la présidente de la Chambre des représentants de l'époque, Nancy Pelosi, à l'occasion de l'annonce de la retraite de Mme Johnson.

Le président Joe Biden a fait l'éloge de Mme Johnson dans une déclaration dimanche pour son dévouement à la population du nord du Texas.

"Elle était une icône et un mentor pour des générations de fonctionnaires, à travers lesquels son héritage de résilience et de détermination perdurera", a déclaré M. Biden.

La vice-présidente Kamala Harris a déclaré dans un communiqué que ce fut un privilège de travailler aux côtés de Mme Johnson au sein du Congressional Black Caucus et que beaucoup ont bénéficié de son "travail infatigable, moi y compris".

"Son héritage et son leadership seront ressentis par les générations à venir", a déclaré Mme Harris.

La représentante Jasmine Crockett, élue en 2022, représente aujourd'hui l'ancienne circonscription de Mme Johnson. Mme Crockett a fait le deuil de son prédécesseur sur X, écrivant : "Quand je me sens un peu perdue, je me pencherai toujours pour voir si je peux entendre votre voix, Mme la députée. Vous avez mérité votre repos... Je continuerai à soutenir l'œuvre de votre vie !"

Source: edition.cnn.com