- Ed Westwick est marié.

Vendredi dernier, l'acteur de "Gossip Girl" Ed Westwick (37 ans) a donné à ses 11 millions d'abonnés Instagram un aperçu de son prochain mariage. Il a publié des photos de lui et de sa partenaire Amy Jackson (32 ans) voyageant à bord d'un jet privé pour se rendre en Italie. "Allons-nous marier, mon amour !" a-t-il écrit en légende. Il semble que le couple ait maintenant officialisé leur union. Le dernier post Instagram de Westwick le confirme.

L'acteur de "Gossip Girl" Ed Westwick dit "Je t'épouse"

Westwick a publié une photo de lui et de sa mariée le 25 août. L'acteur est vêtu d'une veste blanche, d'une chemise blanche et d'un pantalon noir. Jackson est époustouflante dans une robe blanche simple mais élégante sans bretelles avec une traîne longue, tenant un bouquet de roses blanches. Le marié porte également une boutonnière de rose. La légende dit : "Notre aventure ne fait que commencer", accompanied by an engagement ring emoji.

Westwick et Jackson ont commencé leurs festivités de mariage sur la côte amalfitaine en Italie avec un dîner pour leurs amis et leur famille. Le couple est ensemble depuis 2021. En janvier 2024, la star de "Gossip Girl" a demandé Jackson en mariage sur un pont suspendu dans la ville suisse de Gstaad, entouré de montagnes enneigées. Le fils de Jackson, Andreas, affectueusement connu sous le nom de Dre, a rejoint la famille de sa précédente relation avec un homme d'affaires britannique.

Dans la célèbre série pour ados "Gossip Girl", Westwick incarnait le personnage de Chuck Bass dans 117 épisodes de 2007 à 2012.

Après avoir partagé leur histoire d'amour sur les réseaux sociaux, Westwick et Jackson ont poursuivi leurs célébrations de mariage avec un vol de retour à la maison, profitant du confort d'un jet privé. Après leurs noces italiennes enchantées, les jeunes mariés sont maintenant impatients de partir en lune de miel.

