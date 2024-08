Ed Sheeran signe des autographes pour les fans dans une sauce épicée

Sheeran a annoncé l'événement, organisé pour promouvoir sa ligne de sauces piquantes “Tingly Ted’s”, sur son histoire Instagram.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des fans alignés dans un stationnement外de un supermarché Sainsbury's à St. Albans, une ville-dortoir au nord de Londres.

Certains fans ont déclaré qu'ils ignoraient que Sheeran serait là. “Je suis juste passé chez @Sainsburys pour du lait !” a écrit l'un d'eux sur les réseaux sociaux. “Mardi aléatoire chez Sainsbury's en faisant les courses et je tombe sur @teddysphotos”, a écrit un autre.

“We were delighted that Ed Sheeran made a surprise visit to our store today to show off his Tingly Ted’s hot sauces, it certainly gave our customers shivers!” Satwinder Hayre, le gérant du magasin, a déclaré à PA Media.

Le coup était censé montrer que la sauce de Sheeran “peuvent fonctionner sur n'importe quoi”, selon une vidéo publiée par Tingly Ted’s sur Instagram.

Sheeran a signé des autographes pour les fans à l'aide de la sauce. Parmi les objets signés figuraient un fromage en bloc, un melon et un vinyle de son album “X”.

Selon PA Media, certains objets ont rapidement fait leur apparition sur les sites d'enchères en ligne, avec un vendeur eBay proposant de conserver un rouleau de papier essuie-tout signé à la sauce piquante dans de la résine.

“Un passionné de ketchup et de sauces piquantes depuis toujours”, selon le site Web de Tingly Ted’s, Sheeran a le label de ketchup Heinz tatoué sur son bras. Il a créé la sauce piquante pour réaliser son rêve de créer “le ketchup des sauces piquantes”, a-t-il déclaré.

Tingly Ted’s n'est pas la première incursion de célébrité dans l'industrie alimentaire et des boissons. L'an dernier, le fonds de capital-investissement de Kim Kardashian a investi dans des sauces infusées aux truffes. Blake Lively a une ligne de mélanges non alcoolisés, Tom Hanks vend du 'Hanx' café et Kylie Jenner a lancé des vodkas sodas en conserve plus tôt cette année.

Les fans étaient ravis de découvrir qu'ils pouvaient ajouter un peu de “divertissement” à leur expérience d'achats alimentaires en ayant potentiellement

