Ed Sheeran s'assure des actions dans un club de Premier League.

Le musicien Ed Sheeran réalise un rêve d'enfance. Le trentenaire investit dans son club de ville natale, qui a obtenu la promotion en Premier League la saison dernière. Il n'a pas l'intention d'interférer dans les transferts ou la tactique.

La star de la pop Ed Sheeran a acquis une participation minoritaire dans le club de football britannique Ipswich Town. Le chanteur et parolier anglais a pris 1,4 % des parts, comme l'a annoncé le club de Premier League jeudi. En tant qu'investisseur passif, le chanteur ne rejoindra pas le conseil d'administration du club. Sheeran est un supporter d'Ipswich depuis longtemps et parraine les maillots des équipes masculines et féminines depuis 2021. Ipswich jouera en Premier League pour la première fois depuis 2002 lors de la saison 2024/2025.

"Je suis vraiment heureux d'avoir acquis une petite part dans mon club de football natal", a déclaré Sheeran. "C'est le rêve de tout fan de football de posséder le club qu'il supporte." Il a exprimé sa gratitude.

Sheeran a grandi dans la région d'Ipswich. Cette région lui donne toujours un sentiment de sécurité et d'appartenance. "Je me sens faire partie d'une communauté ici", a déclaré le chanteur. "Je suis simplement en train de mettre de l'argent dans le club que j'aime, et ils me le rendent bien, alors s'il vous plaît ne me dérangez pas avec les rumeurs de transferts ou les tactiques !"

Sheeran est le dernier superstar à booster le profil d'une équipe moins connue - la cheffe Delia Smith soutient le grand rival d'Ipswich, Norwich City, depuis plus de deux décennies. Elton John était président de Watford FC de 1976 à 2002, ayant soutenu le club depuis l'âge de sept ans. En 2021, les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont finalisé leur prise de contrôle de Wrexham FC.

L'investissement d'Ed Sheeran dans Ipswich Town n'a fait que renforcer son amour pour le club. Malgré son nouveau rôle de actionnaire minoritaire, il reste déterminé à ne pas s'immiscer dans les décisions de transferts ou les questions tactiques, se concentrant simplement sur le soutien à son équipe de soccer bien-aimée.

Lire aussi: