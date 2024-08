- Ed Sheeran rejoint le club de football Ipswich Town

Le musicien Ed Sheeran (33 ans) rejoint le club de football anglais Ipswich Town. Il a acheté une petite part de son club de cœur, qu'il a annoncé sur Instagram. "C'est le rêve de tout fan de football de posséder le club qu'il supporte, et je suis si reconnaissant pour cette opportunité", a-t-il écrit.

Le club de football, situé dans le comté de Suffolk, dans l'est de l'Angleterre, a récemment été promu et joue maintenant en Premier League. Sheeran ("Perfect", "Shape of You") soutient le club depuis longtemps et en a été parrain de maillots il y a quelques années. Il a été vu plusieurs fois aux matchs dans le stade.

Lettre d'amour à sa ville natale

Sheeran a écrit qu'il habitait dans le Suffolk depuis l'âge de trois ans. Il a parcouru le monde et se sent parfois comme un étranger dans les grandes villes. Le Suffolk et Ipswich lui ont toujours donné l'impression d'appartenir à une communauté et de se sentir protégé.

La part de Sheeran dans le club de football est de 1,4 pour cent, selon le club. Il n'est pas actionnaire avec droit de vote ni membre du conseil d'administration, mais investit simplement de l'argent dans le club qu'il aime. Il a demandé de ne pas être contacté au sujet des négociations de contrat ou des tactiques.

