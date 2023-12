Ed Sheeran dit que sa femme a été diagnostiquée avec une tumeur alors qu'elle était enceinte.

Dans un journal intime, photographié par Annie Liebowitz et publié sur le Twitter de Sheeran mercredi, l'auteur-compositeur-interprète britannique a déclaré qu'une série d'événements survenus au début de l'année dernière avaient changé sa vie, sa santé mentale et sa vision de la musique et de l'art.

"En l'espace d'un mois, ma femme enceinte a appris qu'elle avait une tumeur, sans possibilité de traitement avant l'accouchement. Mon meilleur ami Jamal, un frère pour moi, est mort subitement, et je me suis retrouvé au tribunal pour défendre mon intégrité et ma carrière d'auteur-compositeur", a écrit M. Sheeran.

L'entrepreneur musical Jamal Edwards est décédé en février de l'année dernière à l'âge de 31 ans, son dernier message sur Instagram étant un message d'anniversaire adressé à Sheeran, son "frère".

"Shape of You", le tube de Sheeran en 2017, a conduit le musicien devant les tribunaux l'année dernière, car il était accusé d'avoir plagié la chanson "Oh Why" de l'artiste grime Sami Switch. Il a gagné le procès en avril 2022.

"J'étais en proie à la peur, à la dépression et à l'anxiété", poursuit l'artiste. "J'avais l'impression de me noyer, la tête sous la surface, cherchant l'air sans pouvoir le trouver.

Il a ajouté qu'il avait passé une décennie à "essayer de sculpter l'album acoustique parfait", mais qu'en une semaine, il avait remplacé tout ce travail par ses "pensées les plus profondes et les plus sombres".

Sheeran a déclaré que son nouvel album, "Subtract", qui sortira le 5 mai, "ouvre la trappe de mon âme".

"Pour la première fois, je n'essaie pas de créer un album que les gens aimeront. Je me contente de sortir quelque chose d'honnête et de fidèle à ce que je suis dans ma vie d'adulte", a-t-il ajouté.

Le musicien a annoncé la naissance de sa deuxième fille en mai sur Instagram, écrivant que lui et Seaborn étaient "tellement amoureux d'elle, et aux anges de former une famille de 4 personnes".

Il n'a pas fait d'autres commentaires sur l'état de santé de sa femme.

Source: edition.cnn.com