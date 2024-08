- Écran d'ex-protection: les municipalités n'ont pas encore respecté les conditions

Plus de 30 anciennes municipalités en Hesse qui ont fait partie du programme de bouclier de protection sont toujours sous la surveillance financière des présidiums gouvernementaux. C'est ce qu'ont confirmé les autorités de Darmstadt, Gießen et Kassel à la demande de l'agence allemande de presse. Le programme de bouclier de protection, qui s'est terminé avec 3,2 milliards d'euros fournis par l'État, visait à aider 100 villes, municipalités et districts particulièrement nécessiteuses de consolidation à atteindre des budgets équilibrés. Cela a également transféré la surveillance des municipalités plus petites aux présidiums gouvernementaux, les obligeant à prendre des mesures drastiques.

Fermetures ou retard d'entretien

Après la fin du programme de bouclier de protection, l'État a dressé un bilan positif en 2020. Cependant, cela a entraîné des coupes importantes pour certaines municipalités. "Oui, il y en a eu", a déclaré Philip Flick (CDU), adjoint au maire de Sinn dans le district de Lahn-Dill. Les services volontaires ont été réduits grâce au programme. Maintenant, il n'y a plus d'installations municipales où les célébrations peuvent avoir lieu. De nouvelles salles devront être investies car il n'y a pas eu d'entretien depuis dix ans. "Les choses ont été retardées ces dernières années". Le personnel a également été réduit.

Le dernier budget audité de 2019 est maintenant équilibré, et la ville est de nouveau sous la surveillance financière du district. Le fait que plus de 30 villes soient toujours sous la surveillance financière des présidiums gouvernementaux est également dû à la rapidité des audits annuels, selon Flick. À Egelsbach, une municipalité du sud de la Hesse récemment transférée de la surveillance financière du présidium de Darmstadt à celle du district d'Offenbach, la piscine publique et un lieu de rencontre ont dû être fermés.

"We still don't have a balanced budget," said Marcus Dittrich (independent), mayor of Bad Karlshafen in the Kassel district. This year it's going well, but next year it will probably slip back into the red. Three consecutive balanced budgets are required to be released from the financial supervision of the government presidium. In the city, efforts to consolidate have led to the reduction of youth work, the library, the number of committees, and staff. Public buildings have also been sold.

Why financial supervision?

According to the Hessian Municipal Code, municipalities must plan and manage their budgets in such a way that the fulfillment of their tasks is secured. There is a three-tiered supervision structure for this. The district offices are responsible for the supervision of municipalities with up to 50,000 inhabitants, the government presidiums for larger cities and the independent cities of Darmstadt, Kassel, and Offenbach. The Ministry of the Interior supervises Wiesbaden and Frankfurt and is also the highest supervisory authority.

The continued financial supervision of more than 30 municipalities in Hesse is due in part to the lengthy annual audits, as mentioned by Philip Flick. The need for financial supervision is also attributed to the Hessian Municipal Code, which requires municipalities to manage their budgets responsibly to ensure task fulfillment.

Lire aussi: