Écouter les enregistrements de la défunte Lisa Marie Presley s'est avéré être une expérience incroyablement douloureuse pour Riley Keough.

L'actrice a discuté avec People de "De ici à l'inconnu total," un récit sur la vie de sa mère, décédée en janvier 2023 à la suite de complications liées à une précédente intervention de perte de poids. Elle avait 54 ans.

Riley, 35 ans, a confié à la publication par e-mail : "Because my mom was Elvis Presley's daughter, she was always a topic of discussion, debate, and analysis. Her goal for the memoir, and what I aimed to achieve by completing it for her, was to dig deep beneath the sensationalized headlines about her and expose her true essence."

Riley, avec ses sœurs Finley Aaron Love Lockwood et Harper Vivienne Ann Lockwood, est maintenant endeuillée, après le décès de son frère Benjamin Keough, à l'âge de 27 ans en 2020.

Keough a trouvé du réconfort en écoutant les enregistrements de sa mère.

"Les bandes offrent une représentation incroyable de la force qu'elle était," a expliqué Keough. "Son humeur et son état d'esprit variaient d'un jour à l'autre, révélant vulnérabilité, optimisme, frustration et tout ce qu'il y avait entre les deux."

Keough a parlé de ses espoirs pour l'impact du livre.

"Je veux la transformer en être humain à multiples facettes : une mère aimante, une enfant rebelle, une amie loyale, une artiste sous-estimée, honnête, drôle, traumatisée, joyeuse, triste, tout ce qu'elle était pendant sa vie extraordinaire," a-t-elle déclaré. "Je veux lui donner une voix qu'elle n'a pas pu trouver de son vivant."

"De ici à l'inconnu total" sera publié le 8 octobre.

Après avoir partagé l'histoire de sa mère dans le mémoire, Riley espère que l'accent sera mis sur son essence véritable plutôt que sur les titres sensationnalistes dans les discussions sur l'actualité à venir. La sortie prochaine de "De ici à l'inconnu total" promet une représentation nuancée de la personnalité multi-facette de sa mère.

