Économie, technologie et affaires : 6 experts livrent leurs prévisions

Entre-temps, certains économistes s'attendaient à une récession, découragés par les prix à la consommation élevés et les bénéfices des entreprises peu reluisants. En raison des efforts déployés par Jay Powell pour lutter contre l'inflation, le taux d'intérêt débiteur de la Réserve fédérale est actuellement à son niveau le plus élevé depuis 22 ans. Les taux hypothécaires ont frôlé les 8 %. Pourtant, l'inflation a continué à ralentir après avoir atteint l'an dernier son plus haut niveau en 40 ans. Les entreprises ont continué à embaucher et les consommateurs à dépenser. Sans oublier le ChatGPT, dont la popularité a explosé et qui a conduit les experts et les passionnés à s'interroger sur les conséquences de cette technologie pour l'emploi dans le monde entier.

Pour avoir une meilleure idée de ce que l'année prochaine pourrait apporter, nous avons demandé à plusieurs contributeurs de nous dire comment ils envisagent 2024 en ce qui concerne l'économie, l'intelligence artificielle et les entreprises. Les opinions exprimées ici sont les leurs.

L'IA va prendre de l'ampleur, ce qui augmentera les risques

Johnny C. Taylor, Jr. est président-directeur général de la SHRM et auteur de "Reset : A Leader's Guide to Work in an Age of Upheaval".

Johnny C. Taylor, Jr.

À l'aube de l'année 2024, le paysage des entreprises est en train de subir un changement sismique, sous l'effet de la convergence de l'intelligence artificielle, d'une société de plus en plus diversifiée et de la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre résiliente à l'échelle mondiale.

L'IA passe du statut de technologie exploratoire à celui de moteur essentiel de l'activité économique à un moment critique. La baisse de la productivité, les pénuries de main-d'œuvre et la croissance des salaires ont contribué à l'instabilité du marché du travail et à l'incertitude économique. Une augmentation des coûts de main-d'œuvre peut être particulièrement problématique si elle ne s'accompagne pas d'une croissance proportionnelle de la productivité, entraînant une baisse des bénéfices ou une hausse de l'inflation.

L'exploitation de l'IA peut libérer du temps et de l'énergie pour que les employés se concentrent sur des tâches plus utiles au travail, ce qui sera crucial pour l'année prochaine, car les employeurs cherchent à accroître la productivité sans escalade des coûts relatifs de la main-d'œuvre.

Toutefois, il sera primordial pour les entreprises d'atténuer les risques liés à la mise en œuvre et à l'exploitation de l'IA. Malgré toutes les promesses qu'elle recèle, l'IA peut hériter des préjugés existants, mettre en péril des données propriétaires ou propager davantage la fracture numérique si elle n'est pas utilisée correctement. Les entreprises qui déploient l'IA sur leur lieu de travail devraient mettre en place des cadres éthiques solides, garantissant la transparence, la responsabilité et l'équité des systèmes d'IA.

Les entreprises seront également confrontées au défi d'une élection présidentielle chargée en 2024, qui menace de diviser davantage une nation fracturée. L'appel à la civilité sur le lieu de travail trouve un écho dans le contexte d'un climat politique conflictuel. Dans cette société diversifiée, il est essentiel de trouver un terrain d'entente pour assurer la cohésion de la main-d'œuvre et favoriser la collaboration. Il sera impératif pour les entreprises de créer des lieux de travail inclusifs où les gens se sentent à leur place - et cela commence par la promotion du respect mutuel dans tous les domaines.

La mise en place d'une main-d'œuvre résiliente et inclusive à l'échelle mondiale, dotée de stratégies innovantes en matière d'IA, permettra aux entreprises de relever avec succès les défis et de faire face aux incertitudes de l'année à venir.

En hausse, mais pas à l'écart

Mark Zandi est économiste en chef de Moody's Analytics.

Mark Zandi

Les investisseurs en actions sont en passe de connaître une excellente année. Les rendements pour 2023, y compris l'augmentation des prix des actions et des dividendes, devraient avoisiner les 15 %. C'est encore mieux que ce que je prévoyais au début de l'année.

Mais ne comptez pas sur des gains de ce type l'année prochaine, ni à aucun moment dans un avenir prévisible. Un planificateur prudent devrait s'attendre à des gains conformes aux rendements historiques à long terme, qui sont plus proches de la moitié de ce que nous observons actuellement.

L'économie a évité une récession largement anticipée et le soulagement des investisseurs fait grimper les cours des actions. Il y a un an, le consensus(dont je ne faisais pas partie) était que pour juguler une inflation douloureusement élevée, la Réserve fédérale devrait augmenter les taux d'intérêt jusqu'à ce que l'emploi diminue et que le chômage augmente.

Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, l'inflation a reculé à mesure que les retombées de la pandémie s'estompaient, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et du marché du travail, et que l'impact de la guerre russe en Ukraine sur les prix du pétrole et des denrées alimentaires s'atténuait. La Fed a cessé d'augmenter les taux d' intérêt et lorsque les décideurs politiques seront sûrs que l'inflation se rapproche de leur objectif, ils commenceront à réduire les taux. Ce sera le catalyseur de la prochaine hausse significative des prix des actions, bien qu'elle ne se produise probablement pas avant une bonne partie de l'année prochaine.

Cependant, toute reprise des cours boursiers sera limitée par des valorisations élevées. Les prix des actions sont élevés par rapport aux bénéfices des entreprises, qui sont la source ultime de la valeur d'une action. C'est particulièrement vrai pour quelques valeurs technologiques de haut vol, portées par les promesses de l'intelligence artificielle (Microsoft et Nvidia, par exemple). Mais le reste du marché boursier n'est pas bon marché non plus.

Bien sûr, prévoir les cours des actions est une affaire intrépide. Les prix pourraient augmenter davantage si l'euphorie de l'intelligence artificielle est plus réelle que le battage médiatique. Ils pourraient également s'affaiblir si l'inflation s'avère plus tenace et que la Fed met plus de temps à réduire ses taux, voire oblige les décideurs à les augmenter à nouveau.

Cette incertitude accrue plaide en faveur d'une absence d'anticipation des investissements en actions et d'un horizon à court terme. Il est préférable d'investir de manière cohérente en gardant à l'esprit le long terme. Et ne vous attendez pas à ce que les rendements exceptionnels de l'année dernière se poursuivent. Ce n'est pas le cas.

Les syndicats peuvent maintenir les salaires à un niveau élevé

Dana Peterson est économiste en chef au Conference Board.

Dana Peterson

L'influence renouvelée des syndicats sur des marchés du travail tendus pourrait maintenir les salaires à un niveau élevé en 2024 et au-delà.

La croissance rapide des salaires et les pénuries endémiques de main-d'œuvre ont été les principaux facteurs qui ont stimulé l'inflation aux États-Unis pendant la pandémie. Les travailleurs ayant quitté des emplois mal rémunérés pour des emplois plus lucratifs, et les entreprises ayant augmenté les rémunérations pour attirer et retenir les travailleurs, les salaires ont atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. L'augmentation des salaires, les faibles taux d'intérêt et l'excédent d'épargne provenant des chèques de relance ont contribué à alimenter les dépenses de consommation, ce qui a encore renforcé l'inflation. En raison de la hausse des prix, les ménages en ont eu moins pour leur argent, et la Réserve fédérale a réagi par une série de hausses des taux d' intérêt qui ont porté le taux des fonds fédéraux à son niveau le plus élevé depuis 22 ans.

Après la pandémie, le ralentissement de la demande de main-d'œuvre de la part des entreprises contribue à dégonfler la bulle salariale. Cela se traduit par une diminution des offres d'emploi et du nombre d'embauches, à l'exception des secteurs connaissant une pénurie de main-d'œuvre, tels que la santé, les loisirs et l'hôtellerie, l'administration publique et certains types d'industries manufacturières. De nombreux secteurs connaissant des pénuries de main-d'œuvre exigent un travail en personne. Les industries qui ne souffrent pas de pénuries de main-d'œuvre connaissent une croissance des salaires plus lente.

Letaux de syndicalisation n'a jamais été aussi bas (10 %), soit la moitié de ce qu'il était il y a 40 ans. Toutefois, les secteurs fortement syndiqués - comme la construction, l'industrie manufacturière et les soins de santé - continuent d'enregistrer de fortes augmentations de salaires, ce qui maintient la croissance globale des salaires à un niveau élevé par rapport à la norme des 40 dernières années.

Les pénuries de main-d'œuvre persistantes sont dues aux contraintes de l'offre de main-d'œuvre causées par l'augmentation des départs à la retraite des baby-boomers et les faibles taux de natalité. Les syndicats peuvent négocier de meilleures rémunérations lorsque la disponibilité de travailleurs qualifiés est faible. Des salaires plus élevés augmentent le coût des intrants pour les entreprises, qui répercutent cette charge sur les clients.

Les départs à la retraite devant se poursuivre, les pénuries de main-d'œuvre et les salaires plus élevés qui les accompagnent devraient persister. Les syndicats joueront un rôle essentiel en bloquant les augmentations de salaires pour les prochaines années dans les secteurs syndiqués. Si certains travailleurs auront plus d'argent dans leurs poches, cela se traduira probablement aussi par une hausse des prix à la caisse et constituera une raison pour la Fed de maintenir les taux à un niveau plus élevé que ce que l'on attend.

Une récession imminente ?

Desmond Lachman est chercheur principal à l'American Enterprise Institute. Il a été directeur adjoint du département d'élaboration et d'examen des politiques du Fonds monétaire international et stratège économique en chef pour les marchés émergents chez Salomon Smith Barney.

Desmond Lachman

En 2008, la Réserve fédérale a été prise au dépourvu par la crise des prêts hypothécaires à risque et l'effondrement de l'immobilier qui ont déclenché la grande récession. Aujourd'hui, la Fed semble commettre une erreur similaire.

Elle continue d'insister sur la nécessité de maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps pour lutter contre l'inflation, alors même qu'il existe des signes évidents de difficultés majeures dans le secteur de l'immobilier commercial. Ces problèmes risquent fort d'entraîner une vague de faillites de banques régionales d'ici le milieu de l'année prochaine, ce qui pourrait précipiter une nouvelle récession économique.

Il serait exagéré de dire que la pandémie de Covid a bouleversé le secteur de l'immobilier commercial. Les employeurs ne croient plus que leurs employés doivent travailler à plein temps au bureau, et les gens n'ont plus besoin de faire leurs courses dans les centres commerciaux.

En conséquence, les taux d'inoccupation des bureaux ont grimpé en flèche au niveau national pour atteindre plus de 16 %, un niveau qui dépasse le pic de 2008. Cette situation, associée à des taux d'intérêt élevés, fait qu'il est difficile de voir comment les promoteurs immobiliers parviendront à renouveler les 1 500 milliards de dollars de prêts immobiliers qui arriveront à échéance au cours des deux prochaines années.

Au début de l'année, nous avons connu une crise bancaire régionale centrée sur la Silicon Valley Bank et la First Republic Bank. L'année prochaine, une vague de défauts de paiement de prêts immobiliers commerciaux pourrait entraîner la faillite de nombreuses banques régionales, précipitant ainsi une récession économique. Dans ce cas, la Fed sera contrainte d'opérer un brusque virage à 180 degrés pour soutenir une économie chancelante. Elle le fera en abaissant les taux d'intérêt et en passant d'une politique de resserrement quantitatif à une politique d'assouplissement.

Préparez-vous à des bénéfices plus élevés

Savita Subramanian est responsable de la stratégie quantitative et des actions américaines chez BofA Securities.

Savita Subramanian

Malgré la résistance de l'économie américaine cette année, les bénéfices des entreprises sont en récession, affichant trois trimestres consécutifs de croissance négative depuis la fin de 2022. Les investisseurs baissiers invoquent la faiblesse de la demande, l'affaiblissement du pouvoir de fixation des prix, les salaires encore élevés, la hausse rapide des taux d'intérêt et le ralentissement de l'économie comme autant de raisons de se montrer prudents. Chez BofA Global Research, nous sommes plus optimistes. Les bénéfices ont commencé à se redresser au troisième trimestre de cette année pour les entreprises du S&P 500, et nous prévoyons une croissance continue des bénéfices jusqu'en 2024.

Pourquoi ? Tout d'abord, une enquête auprès de nos analystes fondamentaux révèle des attentes générales pour ce que certains ont défini comme "Boucles d'or" : des prix en baisse, mais pas en déclin, et des marges plus élevées lorsque l'inflation salariale continue est compensée par des gains de productivité et une baisse des coûts ailleurs.

En outre, les entreprises américaines se sont adaptées en réduisant leurs coûts et en profitant des faibles taux d'intérêt de la dernière décennie pour s'endetter à long terme à des taux attrayants. Nous observons aujourd'hui des structures de coûts allégées et un regain d'intérêt pour l'efficacité, après des années de facilité grâce à des pressions limitées sur les salaires, les coûts des intrants et les taux d'intérêt.

Le regain d'intérêt des entreprises pour l'efficacité ne devrait pas nous surprendre. Les périodes d'inflation salariale prolongée ont toujours incité les entreprises à investir dans des mesures leur permettant de faire plus avec moins de personnel, que ce soit en rationalisant les processus ou en automatisant les tâches répétitives (comme l'informatisation du commerce, l'automatisation des cuisiniers à la chaîne dans les fast-foods ou l'informatisation des opérateurs dans les centres d'appel).

Il est également dangereux de sous-estimer l'appétit du consommateur américain, en particulier aujourd'hui, où 85 % des propriétaires ont bloqué leurs hypothèques à des taux fixes bas et profitent de la hausse des taux grâce à des rendements plus élevés sur les soldes de trésorerie. L'emploi est le facteur à surveiller : Les consommateurs ont tendance à dépenser jusqu'à ce qu'ils perdent leur source de revenus. La croissance des salaires réels est désormais positive (un facteur clé de la consommation), et les licenciements massifs sont moins probables compte tenu de l'étroitesse structurelle du marché du travail américain.

L'année prochaine, nous prévoyons une croissance à un chiffre, moyenne ou élevée, des bénéfices des grandes entreprises publiques américaines, en dépit d'un ralentissement potentiel de l'économie. Les bénéfices atteignent généralement un creux en même temps que le PIB (à quelques mois près), que les économistes de BofA s'attendent à voir ralentir l'année prochaine, mais il y a des exceptions. La stabilisation de la consommation de biens et la modération de la consommation de services à la suite du passage massif des biens aux services après la crise de Covid pourraient amener les bénéfices des entreprises (davantage liés aux biens) à dépasser la croissance du PIB (davantage liée aux services) l'année prochaine.

Ceux qui n'utilisent pas l'IA resteront à la traîne

Daniel W. Linna Jr. est maître de conférences à l'université Northwestern, à la faculté de droit et au département d'informatique de l'école d'ingénieurs. Auparavant, il a été associé dans un grand cabinet d'avocats, développeur, directeur informatique et consultant.

Daniel W. Linna Jr.

En 2024, les organisations et les individus en sauront encore plus sur la meilleure façon d'exploiter les capacités considérables de l'IA.

Les outils d'IA à usage général tels que ChatGPT permettront d'accomplir de nombreuses tâches et d'améliorer l'efficacité. Mais les avancées les plus significatives viendront des experts du domaine qui conçoivent et développent des systèmes d'IA axés sur des problèmes spécifiques. Par exemple, les experts juridiques développent des systèmes d'IA conversationnelle qui fournissent des conseils aux entreprises et aux particuliers sur des problèmes juridiques spécifiques, tels que les contrats et les litiges.

Les entreprises seront soumises à une forte pression pour adopter des outils d'IA afin de ne pas se laisser distancer par leurs concurrents. Mais l'adoption et l'utilisation d'outils d'IA ne suffiront pas à long terme. Les entreprises devront investir dès maintenant dans la recherche et le développement en matière d'IA afin d'entamer le processus de transformation de leurs produits et services, sous peine d'être distancées par les changements radicaux que connaîtra leur marché à l'avenir. Les entreprises ne se distingueront pas par les technologies qu'elles utilisent, mais par la manière dont elles conçoivent et utilisent stratégiquement les systèmes d'IA pour amplifier leurs forces et saisir les opportunités sur leurs marchés.

Les organisations les plus performantes formeront et habiliteront tous leurs employés à utiliser l'IA, et ne la limiteront pas à une poignée de personnes prédéterminées à en bénéficier. Les employés les plus proches du travail trouveront les moyens de faire avancer l'innovation.

Les individus utiliseront l'IA pour automatiser et augmenter de nombreuses tâches au travail et dans leur vie personnelle. Par exemple, l'IA aidera à assimiler les courriels et à rédiger des réponses rapidement. Mieux encore, les chatbots, les assistants d'IA et d'autres systèmes d'IA remplaceront le déluge d'e-mails non structurés qui sont trop souvent utilisés pour gérer les tâches professionnelles et personnelles.

Les personnes qui en bénéficieront le plus seront celles qui investiront dans la formation, en tirant parti de l'enseignement en ligne gratuit ou peu coûteux pour apprendre comment les systèmes d'IA fonctionnent à un niveau fonctionnel.

Au cours de l'année à venir, le battage médiatique injustifié autour de l'IA deviendra de plus en plus évident. Par exemple, nous sommes encore loin d'une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire d'une machine capable d'effectuer toutes les tâches intelligentes que l'homme peut accomplir. Mais ne vous y trompez pas, l'IA d'aujourd'hui est tout à fait capable, en particulier lorsque les systèmes d'IA sont développés pour résoudre des problèmes spécifiques.

Bon nombre de ces prédictions sont faciles à faire parce qu'il s'agit de choses que les organisations et les individus devraient décider de faire. Il appartient aux organisations et aux individus de faire en sorte que cela se produise en 2024.

