- École de police de Chemnitz: professeur soupçonné de racisme

Des mesures disciplinaires ont été engagées contre un enseignant de l'Académie de police de Chemnitz en raison de soupçons de remarques racistes répétées et de comportements sexistes. Plusieurs employés ont rapporté de telles allégations, a annoncé l'Académie de police de Saxe. Le salarié n'est plus actuellement actif en tant qu'enseignant.

L'incident a été transmis à la direction de police compétente. Les résultats des investigations supplémentaires sont toujours en attente. L'académie enquêtecurrently currently pour savoir s'il y a d'autres soupçons contre les employés.

Cadets de police notables

Suite à des incidents à l'Académie de police de Schneeberg, des enquêtes internes ont été ouvertes dans toutes les académies de police de Saxe. Récemment, un cadet de police saxon a été signalé pour soupçons d'incitation populaire. Le stagiaire de l'Académie de police de Schneeberg est censé avoir tenu des propos antisémites après une excursion dans un cimetière juif. L'Académie de police de Saxe a engagé des procédures pénales et disciplinaires contre l'homme.

Ce n'était pas le seul cas : plusieurs stagiaires ont été notés à l'Académie de police. En décembre dernier, un jeune homme de 22 ans a été suspendu pour avoir prétendument insulté un autre cadet de police en raison de sa race. En octobre 2023, un jeune homme de 18 ans a été suspendu peu après le début de sa formation en raison de soupçons d'extrémisme de droite.

Le recteur : la malconduite ne sera pas tolérée

Le recteur Dirk Benkendorff a déclaré : "L'Académie de police de Saxe (FH) se fonde sur des valeurs solides, dans lesquelles les remarques extrémistes et sexistes n'ont pas leur place. Une telle malconduite ne sera pas tolérée et sera poursuivie de manière cohérente."

L'Académie de police de Saxe enquête également pour savoir s'il y a des soupçons similaires contre d'autres enseignants, dans le but de maintenir un environnement respectueux et inclusif pour tous les étudiants. Il est important de noter que la malconduite, y compris le comportement raciste et sexiste, est strictement interdite et sera traitée de manière appropriée par l'administration de l'académie.

