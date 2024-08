- École assiégée: un mineur accusé d'un incident avec arme à feu comparaît devant le tribunal

Après les tragiques fusillades dans la ville d'Offenburg, un autre adolescent est sur le point de comparaître devant la justice. Le tribunal a confirmé cette information suite à une demande, et le procès se déroule à huis clos dans la salle d'audience pour mineurs. Le jeune de 16 ans est accusé d'avoir manqué à son devoir d'alerte en cas de projets criminels, selon l'accusation.

En raison des lois sur la protection de la jeunesse, les autorités n'ont pas divulgué d'informations supplémentaires concernant le lien du prévenu avec l'auteur des faits condamné. Suite à l'incident violent de novembre, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux suggérant que le tireur avait annoncé ses intentions à l'avance.

En juillet dernier, le tribunal régional a reconnu coupable le tireur de 16 ans de meurtre et de tentative d'incendie criminel, et l'a condamné à huit ans et neuf mois de détention pour mineurs. Le procès s'est déroulé sans la présence des médias ou du public, et le verdict n'est pas encore définitif, car un appel a été déposé par la défense.

L'assassinat brutal d'un élève de l'école Waldbach a eu des conséquences dépassant la région du Bade-Wurtemberg, causant chagrin et choc. En juillet, le tribunal pour mineurs a déterminé que le prévenu était entré dans l'école avec une arme, des munitions et un engin incendiaire artisanal, blessant grièvement un camarade de classe de 15 ans. Tragiquement, la victime a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital.

Le parquet d'Offenburg a également inculpé les parents du tireur pour homicide par négligence et violations de la loi sur les armes. Selon les rapports précédents, les parents sont accusés de n'avoir pas conservé en sécurité l'arme à feu non autorisée utilisée par leur fils, permettant ainsi au jeune homme maintenant âgé de 16 ans d'y avoir accès, selon les allégations de l'accusation. Cependant, une date de procès n'a pas encore été fixée pour eux.

Le procès de l'adolescent lié à l'incident de l'école Waldbach se déroule discrètement dans la salle d'audience pour mineurs en raison des exigences de confidentialité. Malgré la condamnation du tireur de l'école en juillet, les autorités n'ont pas

