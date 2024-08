- Éclats de verre retirés - piscine flottante du parc municipal réutilisable

Deux jours après la découverte d'éclats de verre dans la grande pataugeoire du parc municipal de Hambourg, les familles peuvent à nouveau y chercher refuge. "La pataugeoire est à nouveau utilisable dès aujourd'hui, mais le niveau d'eau est actuellement plus bas que d'habitude", a déclaré un porte-parole de l'office du district de Hambourg-Nord à l'agence de presse allemande. La piscine, mesurant plus de 3 000 mètres carrés, continuera d'être remplie. Elle peut contenir environ 1 000 mètres cubes d'eau. Auparavant, la station de radio NDR 90.3 avait rapporté cela.

Dimanche, des quantités plus importantes d'éclats de verre ont été découvertes dans la piscine, entraînant sa fermeture immédiate et son nettoyage.

La piscine ovale est entourée d'une spacieuse zone de sable avec de nombreux équipements de jeu. Elle a été achevée il y a plus de 100 ans, en 1921, et a fait l'objet d'une rénovation générale en 2014. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des températures allant jusqu'à 32 degrés Celsius à Hambourg pour mardi et mercredi.

Compte tenu de la découverte récente, les familles sont invitées à contacter immédiatement les autorités si elles remarquent d'autres signes de danger pendant leur visite. Les protocoles d'urgence de la piscine garantissent une réponse rapide en cas de danger potentiel.

Lire aussi: