- Éclairs, tempête et pluie après les tempêtes en Rhénanie du Nord-Westphalie

En raison de fortes pluies et d'orages, les habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent s'attendre à des orages aujourd'hui également. Selon le Service météorologique allemand (DWD), des pluies torrentielles et des rafales de vent peuvent se produire dans certaines régions. Le DWD a émis un avertissement officiel pour la région urbaine d'Aix-la-Chapelle et les districts d'Euskirchen et de Düren pour l'après-midi.

Le mauvais temps mardi soir et nuit a entraîné des rues inondées et des coups de foudre dans de nombreux endroits. Le DWD avait émis le niveau d'alerte le plus élevé pour des conditions météorologiques extrêmes pour une bande entre Düsseldorf et le Münsterland en soirée. Selon un rapport initial du ministère de l'Intérieur, il n'y a eu ni décès ni blessures graves, mais il y a eu plus d'interventions que d'habitude.

Plusieurs coups de foudre

À Oberhausen, il y a eu de nombreuses interventions en raison d'arbres tombés et de caves inondées. Il y a également eu une courte panne de courant dans la zone urbaine. À Düren, le service d'incendie a dû répondre à de nombreux arbres tombés, selon les rapports de police.

La police de Düren a signalé deux incendies de toiture causés par des coups de foudre à Aldenhoven. À Grevenbroich, un coup de foudre a également mis le feu aux poutres de toiture de deux bâtiments résidentiels mardi soir. Les coups de foudre ont également entraîné des interventions à Würselen, où le toit d'un bâtiment a pris feu et a rendu la maison inhabitables.

Arbres tombés et grêle

Duisbourg a également été fortement touché. Le service d'incendie a répondu à un total de 344 interventions jusqu'au matin. Surtout, les inondations dans les caves et les tunnels ont tenu les secouristes occupés. Une personne a été si gravement touchée par une grêle qu'elle a subi une blessure à la tête. La police a signalé plusieurs sections inondées sur l'A59 et l'A42 près de Duisburg.

À Gronau, une femme s'est retrouvée piégée dans sa voiture après qu'un arbre soit tombé dessus, selon le service d'incendie. Le passager a pu quitter la voiture sans dommage et chercher refuge dans une auberge voisine. À la ville de Drolshagen dans le sud de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il y a également eu des appels d'urgence en raison de rues inondées, d'arbres tombés et de caves inondées, selon le service d'incendie.

Le mauvais temps a également affecté le trafic ferroviaire. Des coups de foudre dans des boîtes de signalisation à Coesfeld et entre Kempen et Krefeld ont entraîné des perturbations. Près de Hennef, un arbre tombé suspecté d'être lié à la météo a mis fin au voyage d'un S-Bahn mardi. À Moers, un arbre a été soufflé sur les rails de chemin de fer. À un passage à niveau à Voerde, la foudre a frappé une ligne aérienne.

Jusqu'à présent, le jour le plus chaud de l'année

Mardi a battu le record de température annuelle de l'État avec plus de 36°C, selon les données provisoires du DWD. Ennigerloh-Ostenfelde dans le district de Warendorf a enregistré 36,2°C. Des valeurs maximales ont également été enregistrées à Waltrop-Abdinghof, Lüdinghausen-Brochtrup (toutes les deux 35,8°C), Bielefeld-Deppendorf (35,7°C) et Lippstadt-Bökenförde (35,6°C).

